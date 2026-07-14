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صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد

صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
کد خبر : 1812985
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وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت سال‌هاست سازوکارهای لازم برای بی‌اثرکردن تحریم‌های آمریکا را طراحی و حفظ کرده است، گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰ روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، درباره لغو معافیت ۶۰ روزه مرتبط با تحریم‌های نفتی و برنامه وزارت نفت در شرایط جدید، بیان کرد: وزارت نفت سال‌هاست ساختارهای لازم را برای بی‌اثرکردن تحریم‌های ظالمانه آمریکا ساماندهی کرده است.

وی افزود: با وجود صدور معافیت ۶۰ روزه، این سازوکارها را بر هم نزدیم و همچنان حفظ کردیم.

وزیر نفت با اشاره به لغو این معافیت از سوی آمریکا اعلام کرد: آمریکایی‌ها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و به‌نوعی ماده ۱۰ تفاهم‌نامه مربوط به معافیت‌های ۶۰ روزه را نقض کردند.

پاک‌نژاد تأکید کرد: با توجه به اینکه ساختارهای پیش‌بینی‌شده برای تداوم صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه، به لطف خدا، با مشکلی روبه‌رو نمی‌شویم.

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