صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه دارد
وزیر نفت با تأکید بر اینکه وزارت نفت سالهاست سازوکارهای لازم برای بیاثرکردن تحریمهای آمریکا را طراحی و حفظ کرده است، گفت: با وجود لغو معافیت ۶۰ روزه، روند صادرات نفت ایران طبق روال گذشته ادامه دارد و در این زمینه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد، درباره لغو معافیت ۶۰ روزه مرتبط با تحریمهای نفتی و برنامه وزارت نفت در شرایط جدید، بیان کرد: وزارت نفت سالهاست ساختارهای لازم را برای بیاثرکردن تحریمهای ظالمانه آمریکا ساماندهی کرده است.
وی افزود: با وجود صدور معافیت ۶۰ روزه، این سازوکارها را بر هم نزدیم و همچنان حفظ کردیم.
وزیر نفت با اشاره به لغو این معافیت از سوی آمریکا اعلام کرد: آمریکاییها مطابق رویه همیشگی خود بدعهدی کردند و بهنوعی ماده ۱۰ تفاهمنامه مربوط به معافیتهای ۶۰ روزه را نقض کردند.
پاکنژاد تأکید کرد: با توجه به اینکه ساختارهای پیشبینیشده برای تداوم صادرات نفت حفظ شده است، روند صادرات نفت کشور همچنان مطابق گذشته ادامه دارد و در این زمینه، به لطف خدا، با مشکلی روبهرو نمیشویم.