کریدورهای تجاری جایگزین بنادر جنوبی فعال شد/ در جنگ اخیر، تنشی در تامین کالا نداشتیم

سید محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «با توجه به بسته شدن دوباره تنگه هرمز، سازمان توسعه تجارت چه تمهیداتی برای مسیرهای تجاری زمینی جایگزین با خلیج فارس اندیشیده است؟» گفت: سازمان توسعه تجارت هم در سطح کریدوری و هم در سطح شرکای تجاری، بعد از جنگ ۱۲ روزه مجموعه اقداماتی را به دولت پیشنهاد داد.

جایگزین‌های شرکای تجاری معرفی شدند

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تهمیدات جدید برای تجارت، گفت: در زمان جنگ ۴۵ روزه نیز به صورت کامل، اقدامات دیگری را پیشنهاد دادیم. ازجمله در مورد مبادی تامین کالا و شرکای تجاری و کالاهای مورد نیاز و اساسی پیشنهاد کردیم که به طور مثال، جایگزین‌های شرکای فعلی چه کشورهایی می‌توانند باشند که ما در تجارت با مشکل و چالشی روبرو نشویم.

قنادزاده افزود: بنابراین، در تجارت تمرکز خود را روی کشورهایی گذاشتیم که در دایره تخاصم و جنگ نیستند مانند کشورهای حوزه اوراسیا و همسایگان شرقی مثل پاکستان. با برخی کشورها مثل پاکستان نیز موضوعاتی را جلو بردیم.

کریدورهای تجاری جایگزین فعال شد

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در مورد فعال شدن کریدورهای تجاری جدید، گفت: ۶ تا ۷ کریدور جایگزین را با تحلیل کامل ظرفیت‌ها و چالش‌هایی آنها، معرفی کردیم که بخشی از آنها نیز فعال شده است.

قنادزاده افزود: طبیعتا تمام این کریدورها نمی‌توانند با ظرفیت بنادر جنوبی کشور به سرعت جایگزین شوند؛ ولی بالاخره اقداماتی شروع شده که نمونه آن تجارت ریلی از چین و اوراسیا و کشورهای حوزه شمال است که کما بیش، کار می‌کند.

جایگزینی ظرفیت تجاری بنادر با مرزهای دیگر زمان‌بر است

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در پاسخ به این سوال که «آیا این کریدورها در کوتاه‌مدت تماما می‌توانند جایگزین مسیر دریایی و بنادر جنوبی کشور شوند؟» گفت: طبعا که کریدورهای زمینی در کوتاه‌مدت و حتی در میان‌مدت هم نمی‌توانند به صورت کامل جایگزین شوند و انتقال این حجم بار از دریا به زمین طبیعتا زمان‌بر خواهد بود.

به گفته قنادزاده، افزایش یا کاهش تجارت تنها منوط به مسیرهای جایگزین نیست، برخی المان‌های دیگر همچون هزینه حمل کالا و زمان انتقال بار نیز بر واردات کالا موثر است. بالاخره باید بپذیریم که مسیر دریایی، ارزان‌ترین مسیر تجاری در کل دنیاست.

مدیریت واردات در جنگ ۴۵ روزه

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بنابراین زمانی که مسیر دریایی مختل یا مسدود می‌شود، مسیرهای زمینی اعم از ریلی و جاده‌ای جایگزین می‌شود؛ ولی مسیر زمینی جایگزین هم در زمان و هم در هزینه نسبت به دریا، در حمل کالا تاخیر ایجاد می‌کند.

قنادزاده افزود: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی به همه مسائل تجاری اعم از هزینه حمل و زمان آن توجه می‌کند و شرایط را می‌سنجد و بعد برای واردات اقدام می‌کند.

وی افزود: در همین مدت و بعد از جنگ ۱۲ روزه روی جایگزینی کریدورها کارهای خوبی شد و به همین دلیل، در طول جنگ اخیر با تنش عجیب و غریبی در تامین کالا روبرو نشدیم و کریدورهای جدید فعال شد و واردات مدیریت شد تا تنها کالاهای مورد نیاز و اساسی مردم وارد کشور شود.

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