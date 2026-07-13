خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران پرداخت شد

۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران پرداخت شد
کد خبر : 1812733
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۲۵۱ میلیارد تومان دیگر از بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال جاری خبر داد و گفت: با این واریزی، تاکنون ۶۶ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

وی افزود: این میزان بهای برگ سبز خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران در سال جاری شامل ۱۶۶ میلیارد تومان قدر سهم دولت و ۸۵ میلیارد تومان سهم کارخانجات چایسازی است که امروز به حساب آن‌ها واریز شد.

وی تصریح کرد: با واریزی امروز، تاکنون ۲ هزار و ۶۲ میلیارد تومان معادل ۶۶ درصد مطالبات چایکاران شمال کشور بابت خرید امسال پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور از افزایش ۴ درصدی برداشت برگ سبز چای از باغ‌های شمال کشور امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، ۸۴ هزار و ۵۵۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۳ هزار و ۱۲۷ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است که ۴۹ هزار و ۲۴۴ تن معادل ۵۸ درصد درجه یک و ۴۲ درصد بقیه درجه ۲ است.

به گفته وی، از اردیبهشت امسال تاکنون ۱۹ هزار تن چای خشک نیز در کارخانه‌های فرآوری چای در شمال کشور از محصول امسال باغ‌های چای استحصال شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل