تهران و مسکو به نهاییسازی قرارداد تجارت گاز نزدیک شدند
وزیر نفت از پیشرفت مذاکرات تجارت گاز بین ایران و روسیه و مطالبه تهران از مسکو برای شتاببخش به روند اجرای آن خبر داد و گفت: بندهای اصلی قرارداد نهایی تجارت گاز ایران و روسیه به نتیجه رسیده و برنامهریزی برای جمعبندی نهایی در کوتاهترین زمان انجام شده است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (دوشنبه، ۲۲ تیر) در حاشیه دیدار با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه، با اشاره به برگزاری این نشست در ادامه رایزنیهای پیشین دو طرف بیان کرد: در این دیدار، روند اجرای تفاهمهای حاصلشده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه که بهمن پارسال برگزار شد، بررسی و پیشرفت اجرای ۱۴۶ بند مورد توافق دو کشور ارزیابی شد.
وی افزود: در این نشست، موانع موجود بر سر راه اجرای تفاهمها بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها جمعبندی و مقرر شد پیگیریهای لازم برای اجرای تصمیمهای اتخاذشده انجام شود.
پاکنژاد با بیان اینکه توسعه همکاریهای انرژی از مهمترین محورهای مذاکرات بود، تصریح کرد: موضوع سرمایهگذاری شرکتهای روس در میدانهای نفت و گاز ایران بررسی و درباره برخی مشکلات موجود، راهحلهایی تدوین شد که اجرای آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر نفت تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائل این نشست، تجارت گاز بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بود؛ موضوعی که مذاکرات آن طی ماههای گذشته پیشرفتی قابل توجه داشته است.
وی با اشاره به مطالبه تهران از مسکو برای شتاببخشی به امضای قرارداد نهایی تجارت گاز بین دو کشور تأکید کرد: درباره بندهای اصلی این قرارداد توافق شده و تنها دو بند باقی مانده است که به مذاکرات تکمیلی نیاز دارد و امیدواریم در آینده نزدیک نهایی شود.