اعلام قیمت طلا و سکه ٢٢ تیر ماه ١۴٠۵
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه ٢٢ تیر ماه ١۴٠۵ اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ٢٢ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ۵٣٧ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٣٨١ هزار تومان رسید .
همچنین سکه جدید ١٧۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.