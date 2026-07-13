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امکان ثبت سفارش واردات کانتینر بدون انتقال ارز

امکان ثبت سفارش واردات کانتینر بدون انتقال ارز
کد خبر : 1812532
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سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای از امکان ثبت سفارش واردات کانتینر با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز خبر داد.

به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صمت؛ امکان ثبت سفارش کانتینر با کد تعرفه *۸۶۰۹۰۰۰۰ (کانتینرها از جمله کانتینرها برای ترابری سیالات مخصوصاً طراحی شده و تجهیز شده برای هر نوع وسیله حمل و نقل)*، با نوع عملیات ارزی بدون انتقال ارز از محل *بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - واردات کانتینر به استناد بند دوم صورتجلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت* و با اخذ تأییدیه مجوز بدون انتقال ارز از دفتر تخصصی مربوطه امکان‌پذیر است.

تأکید می‌گردد سایر ضوابط و مقررات جاری کالای مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

 

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