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قیمت نفت ۴ درصد افزایش یافت

قیمت نفت ۴ درصد افزایش یافت
کد خبر : 1812529
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قیمت نفت در پی تحولات خاورمیانه در معامله‌های روز دوشنبه (۲۲ تیر) بیش از ۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، به‌ دنبال تحولات خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز،  قیمت نفت روز دوشنبه (۲۲ تیر) بیش از ۴ درصد افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۳ و ۲۵ دقیقه بامداد دوشنبه به وقت گرینویچ با ۳ دلار و ۱۰ سنت یا ۴.۰۸ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۱۱ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۲ دلار و ۹۵ سنت یا ۴.۱۱ درصد افزایش، ۷۴ دلار و ۳۶ سنت به‌ازای هر بشکه دادوستد شد.

حدود ۲۰ درصد از جریان عرضه نفت و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) جهان پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه از تنگه هرمز عبور می‌کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه (۲۰ تیر) در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که پس از تفاهم‌نامه پایان درگیری‌ها در خاورمیانه، عرضه روزانه نفت جهان در ماه ژوئن ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یافت، اما همچنان ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران است.

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