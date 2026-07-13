دولت مرز ایران-ترکیه را برای واردات خودرو باز کرد

به گزارش ایلنا،؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای، گمرک بازرگان را به فهرست گمرک‌های تخصصی مجاز برای ترخیص خودرو افزود. این در حالی است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز دولت مرز ایران-آذربایجان را برای وارد خودرو بازکرده بود.

بر اساس این ابلاغیه که با استناد به بخشنامه‌های پیشین و در پی درخواست‌های ارائه‌شده صادر شده است، گمرک بازرگان با موافقت ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۵ به‌عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین شده است.