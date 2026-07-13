افزایش قیمت گوشت منجمد به دلیل کاهش واردات/ افت تقاضای گوشت

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «قیمت گوشت قرمز در فصل تابستان چه تغییری نسبت به بهار امسال کرده است؟» گفت: بازار گوشت قرمز معمولا در تابستان همیشه روال طبیعی خود را دارد و شاهد ثبات قیمت است.

کاهش تقاضا گوشت در فصل تابستان

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش عرضه دام زنده در بازار در فصل تابستان، گفت: طبق هر سال، میزان مصرف گوشت در تابستان به دلیل گرمای هوا کاهش پیدا می‌کند و عرضه بیشتر می‌شود.

پوریان افزود: قیمت دام زنده از ابتدای جنگ تاکنون افزایش بسیار کمی را تجربه کرده آن هم در روزهای پیک مصرف بوده است.

آغاز تولید قراردادی دام سبک و سنگین

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تولید قراردادی دام در کشور، گفت: در حال حاضر کارهای خوبی در زمینه تولید گوشت قرمز در دست اقدام است که ازجمله آن، تولید قراردادی است. تولید قراردادی دام سبک و سنگین آغاز شده و قراردادهای تولید خوبی با دامداران بزرگ و متوسط بسته شده و تولیدکنندگان در حال تولید قراردادی هستند.

پوریان در مورد گوشت گوساله نیز گفت: قرار است گوساله پرواری وارد شود تا دامداری‌های بزرگ را در این حوزه پر کند.

وی در مورد قیمت دام سبک و سنگین نیز گفت: قیمت هر کیلو دام سبک (بره نر پرواری) ۷۰۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو گوساله بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

کاهش عرضه گوشت منجمد به بازار

رئیس شورای تأمین دام کشور در پاسخ به این سوال که «چرا قیمت گوشت منجمد در روزهای اخیر دوباره افزایش یافته است؟» گفت: واردات گوشت منجمد که به نوعی مرجع قیمت گوشت در برخی مواقع است به دلیل شرایط جنگ و تغییر مسیر واردات و وضعیت موجود نسبت به قبل کمی کاهش داشته و به حدی نیست که بگوییم مانند سابق، بازار را اشباع کرده است؛ ولی با روش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، شاهد افزایش واردات گوشت و به‌ویژه گوشت منجمد به کشور خواهیم بود.

پوریان افزود: مهم‌ترین نکته در بازار گوشت، میزان عرضه به بازار است؛ ولی عرضه گوشت منجمد در حال حاضر با زمانی که به وفور در بازار بود، اختلاف دارد و به همین دلیل ما شاهد افزایش قیمت گوشت‌های منجمد در چند وقت اخیر بودیم.

تغییر مسیر واردات موجب افزایش قیمت گوشت شد

رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت و دام وارداتی در کشورهای مبدا گفت: قیمت گوشت و قیمت دام اساساً در کشورهای مبدا نیز بالا رفته است؛ ولی ما به دنبال بازارهایی هستیم که بتوانیم گوشت را با قیمت مناسب و در مدت‌زمان کوتاه وارد کنیم. در حال حاضر بازرگانان زیادی به دنبال واردات هستند و هدف ما این است که در روزهای آینده بتوانیم حجم زیادی گوشت وارد کشور شود.

پوریان افزود: تغییر مسیر واردات و افزایش هزینه‌ها، بالا بودن قیمت گوشت و دام در مبدا و بسیاری از مسائل دیگر سبب شد که قیمت گوشت وارداتی کمی افزایشی شود و به عبارتی، این کالا به میزان کافی و زیاد وارد بازار نشود؛ اما تجار در حال کارند و سعی می‌کنیم که در روزهای آینده، حجم خوبی از گوشت وارد بازار شود تا شاهد ثبات قیمت در بازار باشیم.

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