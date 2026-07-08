اعلام قیمت طلا و سکه ١٧ تیر ماه ١۴٠۵
امروز چهارشنبه ١٧ تیر ماه قیمت انواع طلا و سکه اعلام شد.
به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ١٧ تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۶۴ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ٨۵۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٧٩٠ هزار تومان رسید .
همچنین سکه جدید ١٧٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.
نیم سکه هم ٩۴ میلیون تومان قیمتگذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵۴ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٨ میلیون تومان معامله شد.