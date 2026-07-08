بیش از ۱۴۰ میلیون تن کالا در بهار ۱۴۰۵ جابهجا شد
مدیرکل دفترحملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابهجایی ۱۴۰میلیون و ۴۰۰هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حملونقل عمومی در شبکه راههای کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مهرداد حمداللهی از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابهجایی ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حملونقل عمومی در شبکه راههای کشور طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای ساختمانی و معدنی و ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در سطح راهها جابهجا شده است.
وی اظهار کرد: طی سه ماه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی و نهادههای دامی از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حملونقل عمومی در سطح جادهها حمل و توزیع شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالا بیان کرد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر راننده به همراه خانواده تحت پوشش آنها در سایت بیمه تکمیلی درمان ثبتنام کردهاند و از خدمات بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان استفاده میکنند.