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بیش از ۱۴۰ میلیون تن کالا در بهار ۱۴۰۵ جابه‌جا شد

بیش از ۱۴۰ میلیون تن کالا در بهار ۱۴۰۵ جابه‌جا شد
کد خبر : 1810325
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مدیرکل دفترحمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابه‌جایی ۱۴۰میلیون و ۴۰۰هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مهرداد حمداللهی از صدور ۹ میلیون بارنامه و جابه‌جایی ۱۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع کالا از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شبکه راه‌های کشور طی سه ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در این مدت، ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای ساختمانی و معدنی و ۲۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی در سطح راه‌ها جابه‌جا شده است.

وی اظهار کرد: طی سه ماه نخست سال جاری، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی و نهاده‌های دامی از بنادر کشور تخلیه و توسط ناوگان بخش حمل‌ونقل عمومی در سطح جاده‌ها حمل و توزیع شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا بیان کرد: در حال حاضر، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر راننده به همراه خانواده تحت پوشش آنها در سایت بیمه تکمیلی درمان ثبت‌نام کرده‌اند و از خدمات بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث رانندگان استفاده می‌کنند.

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