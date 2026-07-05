مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) عنوان کرد؛
بسیج همه ظرفیتهای شهر فرودگاهی برای خدمت رسانی به مسافران آیین وداع با رهبر شهید انقلاب
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: همه ظرفیتهای شهر فرودگاهی برای خدمترسانی به زائران و مسافران آیین وداع با رهبر شهید بسیج شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رامین کاشف آذر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از آمادگی کامل این مجموعه برای میزبانی و خدمترسانی به زائران و مسافران همزمان با برگزاری آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: تمامی ظرفیتهای موجود، از ترمینالها، پارکینگ و حملونقل عمومی تا فضاهای فرهنگی و خدمات پشتیبانی، برای ارائه خدمات مطلوب به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به اختصاص بخشی از ظرفیتهای شهر فرودگاهی به عنوان پارکینگ عمومی جنوب تهران برای زائران آیین وداع و تشییع رهبر شهید افزود: تمهیدات لازم برای استقرار خودروهای شخصی و مدیریت تردد زائران و مسافران پیشبینی شده و آمادگی کامل در این زمینه وجود دارد.
کاشفآذر با بیان اینکه برنامهریزی ویژهای برای انتقال زائران به تهران انجام شده است، اظهار کرد: برای نخستینبار، متروی فرودگاه امام خمینی(ره) بهصورت 24 ساعته فعالیت میکند و زمانبندی جابهجایی مسافران و زائران به حداقل رسیده است.
وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس، مسافران از طریق مترو به ایستگاه شهر آفتاب منتقل شده و از آنجا با ناوگان اتوبوسرانی به ایستگاه متروی شاهد و سایر مقاصد مورد نظر هدایت میشوند؛ همچنین در صورت مناسب بودن شرایط ترافیکی، انتقال مستقیم از پارکینگهای شهر فرودگاهی به ایستگاه متروی شاهد نیز انجام خواهد شد.
کاشفآذر ادامه داد: در بخش خدمات فرهنگی و رفاهی، بیش از یکهزار و 500 مترمربع موکب در قالب هفت موکب برای پذیرایی، فعالیتهای فرهنگی و اسکان موقت زائران در بخشهای مختلف ترمینالها و محاوط شهر فرودگاهی پیشبینی شده است.
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) همچنین از بهرهگیری از ظرفیت نانوایی مستقر در مجموعه برای پخت روزانه سه هزار قرص نان ویژه زائران خبر داد و تأکید کرد: آشپزخانه مرکزی شهر فرودگاهی نیز آمادگی کامل برای ارائه خدمات در شرایط خاص و لحظات حساس را دارد.
وی خاطرنشان کرد: افزون بر ظرفیتهای موجود شهر فرودگاهی، تعداد 193 دستگاه اتوبوس و 300 راننده در مجموعه مستقر شدهاند تا عملیات انتقال زائران و خدمترسانی به آنان با سرعت، نظم و کیفیت مطلوب انجام شود.