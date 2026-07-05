در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
فعالیت مراکز فروش مواد غذایی در سراسر تهران در روزهای وداع و تشییع رهبر انقلاب
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی از فعالیت تمامی مراکز فروش کالاهای اساسی و مواد غذایی در سراسر تهران همزمان با مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد که هیچگونه خللی در روند تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم ایجاد نخواهد شد.
حسین فرهادی، عضو هیأتمدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر انقلاب و تعطیلی رسمی روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: به تمامی اعضا و فعالان صنف اعلام شده است که از روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ تا پایان مراسم تشییع، با هدف تأمین مستمر کالاهای اساسی، مواد غذایی، اقلام خوراکی، نوشیدنی و سایر مایحتاج عمومی، تمامی واحدهای صنفی فعال بوده و خدماترسانی به شهروندان و زائران بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تمامی مراکز فروش مواد غذایی در سراسر تهران، بهویژه واحدهای مستقر در مسیر برگزاری مراسم، مطابق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند و فرآیند تأمین و توزیع کالا بدون وقفه انجام خواهد شد.
فرهادی با تأکید بر اینکه هیچگونه نگرانی از بابت تأمین کالا وجود ندارد، تصریح کرد: از قبل تمامی تمهیدات و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم و پاسخگویی به افزایش احتمالی تقاضا پیشبینی و اجرا شده است و ذخایر و شبکه توزیع در آمادگی کامل قرار دارند تا نیاز شهروندان و زائران را بهصورت مطلوب تأمین کنند.
نظارت مستمر بر قیمت کالاهای اساسی
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین درباره نظارت بر بازار گفت: نظارت بر قیمتها بهصورت مستمر در حال انجام است و در شرایط کنونی نیز با حساسیت بیشتری دنبال میشود تا از هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت یا گرانفروشی جلوگیری شود.
وی افزود: بازار کالاهای اساسی در وضعیت باثبات قرار دارد و خدماترسانی به مردم بدون اختلال انجام خواهدیافت.