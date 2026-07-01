خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر صمت:

مدیریت مصرف برق شهرک‌های صنعتی نباید بیش از یک روز در هفته باشد

مدیریت مصرف برق شهرک‌های صنعتی نباید بیش از یک روز در هفته باشد
کد خبر : 1807305
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون وزیر صمت، با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی، خواستار آن شد که مدیریت مصرف برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از یک روز در هفته اعمال نشود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو)، با تأکید بر اهمیت پایداری تولید و حفظ اشتغال، اظهار کرد: با توجه به اهمیت راهبردی استمرار تولید و صیانت از اشتغال که در شرایط کنونی بیش از گذشته اهمیت یافته است، انتظار می‌رود وزارت نیرو تدابیر لازم را به‌گونه‌ای اتخاذ و عملیاتی کند که مدیریت مصرف برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از یک روز در هفته اعمال نشود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در رفع ناترازی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی، افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدایت و سیاست‌گذاری وزارت صمت، به‌منظور کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع، از ظرفیت‌های خود و صاحبان صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتصال آن‌ها به شبکه سراسری و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره گرفته و اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: این اقدامات همچنان با جدیت دنبال می‌شود و با اجرای تسهیلگری‌های جدید، از جمله واگذاری اراضی به‌صورت اجاره، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده، یادآور شد: تاکنون 8 هزار و 252 هکتار زمین برای ایجاد زون‌ها و شهرک‌های تخصصی خورشیدی آماده واگذاری شده و 421.5 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی غیردولتی در داخل و مجاورت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

لاهوتی اشکوری افزود: پیک بار مصرف برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود 3 هزار مگاوات برآورد می‌شود که معادل حدود 4 درصد از کل برق مصرفی کشور است. البته در بیش از 882 شهرک و ناحیه صنعتی کشور، بیش از 55 هزار واحد صنعتی با اشتغال مستقیم بیش از یک میلیون و 127 هزار نفر در حال فعالیت هستند و تداوم این فعالیت‌ها، در راستای تحقق اهداف دولت و نظام، مستلزم تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه برق، است.

وی تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صمت و مجموعه ایزیپو برای کاهش ناترازی انرژی، انتظار می‌رود وزارت نیرو و مجموعه مدیریت مصرف انرژی نیز سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود و دغدغه‌های فعالان صنعتی به حداقل برسد.

معاون وزیر صمت همچنین گفت: تداوم قطعی‌های مکرر برق که از سال‌های گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز تشدید شده است، خسارت‌های انباشته‌ای را به بخش تولید وارد می‌کند. ادامه این روند، بدون تردید، پیامدهایی همچون کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالا، اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی