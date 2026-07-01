وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در رفع ناترازی انرژی با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی، افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدایت و سیاست‌گذاری وزارت صمت، به‌منظور کمک به رفع ناترازی انرژی و تأمین برق پایدار صنایع، از ظرفیت‌های خود و صاحبان صنایع برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتصال آن‌ها به شبکه سراسری و اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی بهره گرفته و اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام داده است.

معاون وزیر صمت ادامه داد: این اقدامات همچنان با جدیت دنبال می‌شود و با اجرای تسهیلگری‌های جدید، از جمله واگذاری اراضی به‌صورت اجاره، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده، یادآور شد: تاکنون 8 هزار و 252 هکتار زمین برای ایجاد زون‌ها و شهرک‌های تخصصی خورشیدی آماده واگذاری شده و 421.5 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی غیردولتی در داخل و مجاورت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیده است.

لاهوتی اشکوری افزود: پیک بار مصرف برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور در حال حاضر حدود 3 هزار مگاوات برآورد می‌شود که معادل حدود 4 درصد از کل برق مصرفی کشور است. البته در بیش از 882 شهرک و ناحیه صنعتی کشور، بیش از 55 هزار واحد صنعتی با اشتغال مستقیم بیش از یک میلیون و 127 هزار نفر در حال فعالیت هستند و تداوم این فعالیت‌ها، در راستای تحقق اهداف دولت و نظام، مستلزم تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه برق، است.

وی تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت صمت و مجموعه ایزیپو برای کاهش ناترازی انرژی، انتظار می‌رود وزارت نیرو و مجموعه مدیریت مصرف انرژی نیز سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که کمترین آسیب به بخش تولید وارد شود و دغدغه‌های فعالان صنعتی به حداقل برسد.

معاون وزیر صمت همچنین گفت: تداوم قطعی‌های مکرر برق که از سال‌های گذشته آغاز شده و در سال جاری نیز تشدید شده است، خسارت‌های انباشته‌ای را به بخش تولید وارد می‌کند. ادامه این روند، بدون تردید، پیامدهایی همچون کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالا، اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش صادرات غیرنفتی را به دنبال خواهد داشت.