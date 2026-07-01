به گزارش ایلنا، ابوالفضل کوده ئی، معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در چهارمین نشست دو روزه مشورتی که طی روز‌های ۹ و ۱۰ تیرماه در «شِن‌زِن» چین برگزار شد، شرکت کرد. این نشست با هدف هم‌افزایی و پیشبرد مراحل تاسیس «بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای» با حضور نمایندگان کشور‌های عضو و برخی کشور‌های ناظر تشکیل شد.

در این نشست تخصصی درخصوص ابعاد فنی، اجرایی و سازکار‌های لازم برای راه‌اندازی بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای بحث و تبادل‌نظر شد و تصمیمات راهبردی برای شتاب‌بخشی به روند تاسیس آن اتخاذ شد.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی در این جلسه ضمن تبیین رویکرد‌های جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادات عملیاتی خود را برای افزایش کارآمدی این بانک در تعاملات اقتصادی میان کشور‌های عضو ارائه کرد.

گفتنی است جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعال و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی در فرآیند تاسیس این نهاد مالی، به دنبال تقویت همکاری‌های پولی و بانکی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه مراودات اقتصادی است.