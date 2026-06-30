۵۸ شهر کشور با تنش آبی مواجهاند
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از تصویب ۹۰ هزار میلیارد ریال (۹ همت) اعتبار برای رفع تنشهای آبی کشور بهویژه در استانهای تهران، همدان، مرکزی و شهر مشهد خبر داد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، هاشم امینی، رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه ۵۸ شهر در ۲۳ استان کشور با تنش منابع آبی مواجه هستند، از برنامهریزی دولت برای مدیریت این شرایط و جلوگیری از بروز تنش آبی در سال جاری خبر داد.
امینی با اشاره به شرایط منابع آبی کشور اظهار کرد: پس از شش سال خشکسالی متوالی، در سال آبی ۱۴۰۴ میزان بارندگی در برخی مناطق بهبود یافته است، اما استانهای تهران، مرکزی، همدان و همچنین شهر مشهد همچنان با تنش آبی روبهرو هستند.
وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت تنش آبی برنامهریزی گستردهای انجام داده است، افزود: برای اجرای طرحهای مرتبط، ۹۰ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب شده که به تدریج برای پروژههای اولویتدار هزینه خواهد شد تا از بروز تنش آبی در سطح کشور جلوگیری شود.
رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه به برنامههای دولت چهاردهم برای توسعه آبرسانی روستایی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان این برنامه باید ۱۰ هزار روستا از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند شوند.
امینی با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ عملیات آبرسانی به ۲ هزار و ۳۰۰ روستا به پایان رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰۶ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل جدول «۱۰ج» و ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بند «م» ماده ۲۸ قانون بودجه اختصاص یافته است که با استفاده از این منابع، آبرسانی به ۲ هزار روستای دیگر انجام خواهد شد.
وی که در حاشیه نشست بررسی تنش آبی بخش قمصر و جوشقان سخن میگفت، با اشاره به شرایط روستاهای این منطقه اظهار داشت: به دلیل ویژگی گردشگری بخش قمصر، مشکلات تأمین آب روستاهای این منطقه نیازمند رسیدگی فوری است و اجرای طرحهایی از جمله اصلاح شبکه توزیع، احداث مخازن ذخیره، اجرای خطوط انتقال و تقویت منابع تأمین آب در دستور کار قرار گرفته است.
امینی همچنین درباره وضعیت شهرهای این بخش گفت: برای شهر جوشقان تصمیمگیری لازم به منظور اجرای مجدد طرح فاضلاب انجام شده است. همچنین تأمین آب شرب شهر قمصر با تخصیص اعتبارات ملی و همراهی مسئولان شهرستان دنبال میشود و در کنار اجرای این طرحها، مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف آب و نگهداری از شبکههای توزیع، نقش مهمی در پایداری خدمات خواهد داشت.