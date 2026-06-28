گزارش ایلنا از نمایشگاه ایران آگروفود ۱۴۰۵؛
اگروفود بستری برای شبکهسازی، انتقال دانش و معاملهگری
سی و سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینآلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود ۱۴۰۵) با استقبال چشمگیری مواجه شد. آمار ثبت نامها حاکی از ثبت بیش از ۲۷ هزار و ۴۴۸ سفارش و نزدیک به ۲۹ هزار بازدیدکننده است که نشان از اهمیت این رویداد به عنوان یکی از مهمترین گردهماییهای صنعت غذا و کشاورزی در کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سی و سومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینآلات و صنایع وابسته (ایران آگروفود ۱۴۰۵) با استقبال چشمگیری مواجه شد. آمار ثبت نامها حاکی از ثبت بیش از ۲۷ هزار و ۴۴۸ سفارش و نزدیک به ۲۹ هزار بازدیدکننده است که نشان از اهمیت این رویداد به عنوان یکی از مهمترین گردهماییهای صنعت غذا و کشاورزی در کشور دارد.
سی و سومین نمایشگاه اگروفود مخاطبان زیادی از گروه های مختلف را جذب کرد.
ترکیب بازدیدکنندگان؛ غلبه فعالان اقتصادی و تنوع نقشها
بررسی توزیع جنسیتی در این رویداد نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق بازدیدکنندگان را آقایان تشکیل داده اند، هرچند حضور بانوان نیز در این رویداد چشم گیر بود. با این حال، جالبترین داده، تحلیل «پرتکرارترین مشاغل» است. آمارها نشان میدهد که گروه «آزاد» (۱۹۹۹ نفر) و «کارمند» (۷۱۱ نفر) بیشترین فراوانی را دارند که نشانه حضور گسترده فعالان بخش خصوصی و کارشناسان صنعتی است. پس از آن، «دانشجو» (۳۷۹ نفر) و «بازرگانی» (۳۶۶ نفر) در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند که حکایت از توجه نسل جوان و فعالان حوزه تجارت به این صنعت دارد. همچنین، حضور مدیران فروش، مدیران عامل و کارشناسان فروش در لیست مشاغل پرتکرار، بر ماهیت تخصصی و تجاری این رویداد تأکید میکند.
اهداف بازدید؛ فراتر از یک بازدید عمومی
یکی از گویاترین بخشهای گزارش، بررسی «اهداف بازدید» است. در پاسخ به این سوال، ۹۷۷۷ نفر نظر خود را ثبت کردند که نشانه اهمیت این شاخص دارد. بیشترین فراوانی مربوط به دو گزینه با درصدهای تقریباً برابر است؛ «خرید و تامین نیازمندیها» با 8.9 درصد (۲۴۴۲ نفر) و «آشنایی با محصولات جدید و بروزرسانی اطلاعات» با 8.9 درصد (۲۴۴۳ نفر). این آمار به وضوح نشان میدهد که بازدیدکنندگان با اهدافی دوگانه و مشخص وارد نمایشگاه شدهاند؛ تأمین نیازهای فوری تجاری و در عین حال، رصد آخرین دستاوردهای فناورانه و محصولات نوین بازار. سایر اهداف مانند «ارتباط با تامینکنندگان جدید» (6.2 درصد) و «بررسی وضعیت رقبا» (1.4 درصد) نیز در اولویتهای بعدی قرار دارند.
گروههای کالایی؛ تمرکز بر ماشینآلات و مواد اولیه
دادههای مربوط به «گروه کالایی» مورد علاقه بازدیدکنندگان، چشمانداز دقیقی از نیازهای صنعت ارائه میدهد. از میان ۳۷۶۲ پاسخ ثبت شده به این بخش، بیشترین تمرکز بر «ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی و آبیاری، نهادهای کشاورزی» است که با فاصله قابل توجهی در رتبه نخست قرار دارد. در جایگاه دوم، «انواع فرآوردهها و محصولات غذایی - صنایع تبدیلی» و سپس «مواد اولیه تخصصی صنایع غذایی، شامل افزودنیها و ترکیبات پایه» قرار گرفتهاند. این رتبهبندی نشان میدهد که مهمترین دغدغه فعالان این حوزه، بهبود زیرساختهای تولید و فرآوری از طریق تجهیزات مدرن و بهروز است و پس از آن، به مواد اولیه با کیفیت و محصولات نهایی توجه میشود.
در مجموع؛ گزارش آماری ایران آگروفود ۱۴۰۵، نمایشگاهی را به تصویر میکشد که فراتر از یک رویداد تجاری ساده، به بستری برای شبکهسازی، انتقال دانش و معاملهگری تبدیل شده است. حجم بالای سفارشات صادر شده، تنوع مشاغل شرکتکننده و حضور هدفمند بازدیدکنندگان برای خرید و آشنایی با نوآوریها، همگی نشان از بلوغ این صنعت و جایگاه ریشهدار این نمایشگاه در اکوسیستم صنایع کشاورزی و غذایی کشور دارد. دادهها به وضوح نشان میدهند که بازار به سمت مکانیزاسیون و استفاده از تجهیزات پیشرفته در کنار تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت میکند.