به گزارش ایلنا؛ براساس اعلام سامانه عرضه خودر‌وهای وارداتی، در این مرحله، مدل‌های تویوتا RAV۴، کرولا کراس هیبریدی، فرانتلندر، کرولا، هاوال H۹ و کیا اسپورتیج عرضه خواهد شد.