آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی
کد خبر : 1805408
براساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیان ثبت نام از امروز تا ۱۰ تیرماه مهلت دارند حساب خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند.
به گزارش ایلنا؛ براساس اعلام سامانه عرضه خودروهای وارداتی، در این مرحله، مدلهای تویوتا RAV۴، کرولا کراس هیبریدی، فرانتلندر، کرولا، هاوال H۹ و کیا اسپورتیج عرضه خواهد شد.
مبلغ مسدود شده در حساب متقاضیان در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ آزاد میشود. جزئیات بیشتر درباره مدلهای قابل عرضه در بخش «بهزودی» پلتفرم اتونوین در دسترس است.
عرضه هر خودرو منوط به دریافت مجوز نهایی از وزارت صمت است.