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مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شد

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب شد
کد خبر : 1803988
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هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، حسن عباس‌زاده را به‌عنوان مدیرعامل این هلدینگ انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، حسن عباس‌زاده بر اساس تصمیم هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در روز سه‌شنبه (دوم تیر) به‌عنوان مدیرعامل این هلدینگ انتخاب و جایگزین محمد شریعتمداری شد.

اعضای هیئت‌مدیره این شرکت در پایان این نشست از زحمات دوران مدیریت محمد شریعتمداری بر هلدینگ خلیج فارس قدردانی کردند.

عباس‌زاده تا پیش از انتخاب به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است.

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