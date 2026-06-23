قطع تلفن مشتریان بدهکار تا رفع اختلالات بانکی متوقف شد

به گزارش ایلنا، مهندس بهرامی، معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، با اشاره به دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر حمایت از مشترکان در شرایط فعلی، اظهار کرد: با توجه به اختلالات ایجادشده در برخی خدمات و سامانه‌های بانکی و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای مشترکان در فرآیند پرداخت قبوض، شرکت مخابرات ایران تا زمان رفع این اختلالات، نسبت به قطع تلفن مشترکان بدهکار اقدام نخواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر این، شرکت مخابرات ایران سقف اعتبار مکالمه تلفن ثابت مشترکان را نیز تا دو برابر افزایش داده است تا مشترکان بدون نگرانی از محدودیت‌های اعتباری بتوانند از خدمات ارتباطی بهره‌مند شوند.

معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در تشریح این اقدام گفت: سقف اعتبار هر مشترک به‌طور معمول بر اساس میانگین کارکرد و میزان مکالمات سه ماه گذشته وی تعیین می‌شود. این اعتبار به عنوان حد مجاز استفاده از خدمات پیش از پرداخت صورتحساب در نظر گرفته می‌شود که در شرایط کنونی، به منظور حفظ پایداری ارتباطات و ارائه خدمت مطلوب به مشترکان، تا دو برابر میزان قبلی افزایش یافته است.

بهرامی تأکید کرد: شرکت مخابرات ایران با رصد مستمر شرایط و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، تمامی تلاش خود را برای تداوم ارائه خدمات ارتباطی پایدار به مشترکان به کار خواهد بست و تصمیمات لازم را متناسب با شرایط اتخاذ خواهد کرد.

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