اعلام قیمت طلا و سکه در ٢ تیر ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز سه‌شنبه دوم تیر ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٣١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون و ٣٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢١ میلیون و ٣٧۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١۶٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۵٨ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٩ میلیون تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.

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