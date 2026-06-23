به گزارش ایلنا، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از موافقت عراق با پیشنهاد ایران برای افزایش موقت نقاط تبادل ترافیک و مسیرهای پروازی در ایام اربعین خبر داد و گفت: در پی مذاکرات و پیگیری‌های تخصصی با طرف عراقی به‌منظور افزایش ظرفیت پروازها در ایام اربعین، عراق با پیشنهاد ایران برای افزایش موقت دو نقطه تبادل ترافیک و مسیرهای پروازی موافقت کرد.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شده در صورت موفقیت‌آمیز بودن ارزیابی‌ها، به شکل دائمی مورد استفاده قرار گیرند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: ایجاد این نقاط تبادل ترافیک سال‌ها یکی از مطالبات ایران بود. با وجود اینکه مسیرهای پروازی تا نقاط تبادل ترافیک در فضای کشور تعریف شده بود، بررسی این پیشنهاد در دستور کار سازمان هواپیمایی کشوری عراق قرار داشت که پس از برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی، با آن موافقت شد.

شیرودی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این توافق، پروازهای شهرهای جنوبی کشور از مسیرهای کوتاه‌تر و با زمان پروازی کمتر به فرودگاه‌های نجف و بغداد انجام خواهد شد.