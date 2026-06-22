ذبیح‌اله سلمانی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به رؤسای مراکز بسیج وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی، با اشاره به جایگاه والای بسیج در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بسیجی یعنی انسانی که تمام وجود خود را در مسیر خدمت به اسلام و مردم به کار می‌گیرد و با روحیه‌ای جهادی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت می‌کند.

وی در ادامه با تبیین مفهوم «مدیریت بسیجی»، به ویژگی‌های آن پرداخت و گفت: خودباوری، استقلال، توجه به خودکفایی اقتصادی، روحیه جهادی، پرهیز از محافظه‌کاری و تلاش برای شکوفایی استعدادها از جمله شاخصه‌های مدیریت بسیجی است.

سلمانی اخلاص، خستگی‌ناپذیری، ایثارگری و صرفه‌جویی را از دیگر ویژگی‌های مدیران بسیجی برشمرد و تصریح کرد: در مدیریت بسیجی، نیروی انسانی ماهر و متعهد مهم‌ترین سرمایه محسوب می‌شود و با فعال شدن این ظرفیت، سایر نیازها نیز قابل تأمین خواهد بود.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ بسیجی در نظام اداری کشور، خاطرنشان کرد: مدیر بسیجی، مدیری انقلابی، اصلاح‌گر و تحول‌آفرین است که تا دستیابی به اهداف، از تلاش بازنمی‌ایستد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل نظام اداری کشور و نقش مراکز بسیج در تحول اداری پرداختند. دکتر سلمانی با اشاره به موضوع حمایت‌ها و سازوکارهای انگیزشی مرتبط با بسیجیان در دستگاه‌های اجرایی، عنوان کرد: این موضوع در چارچوب فرآیندهای قانونی در دست بررسی بوده و از مسیرهای پیش‌بینی‌شده پیگیری خواهد شد.