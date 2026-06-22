معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور:
نیروی انسانی ماهر و متعهد در مدیریت بسیجی مهمترین سرمایه محسوب میشود
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مدیریت بسیجی، نیروی انسانی ماهر و متعهد مهمترین سرمایه محسوب میشود و با فعال شدن این ظرفیت، سایر نیازها نیز قابل تأمین خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه گردهمایی فرماندهان بسیج دستگاههای اجرایی کشور با حضور سردار غلامرضا حسنپور، مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور، و ذبیحاله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
ذبیحاله سلمانی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به رؤسای مراکز بسیج وزارتخانهها و سازمانهای ملی، با اشاره به جایگاه والای بسیج در اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بسیجی یعنی انسانی که تمام وجود خود را در مسیر خدمت به اسلام و مردم به کار میگیرد و با روحیهای جهادی در مسیر تحقق اهداف نظام حرکت میکند.
وی در ادامه با تبیین مفهوم «مدیریت بسیجی»، به ویژگیهای آن پرداخت و گفت: خودباوری، استقلال، توجه به خودکفایی اقتصادی، روحیه جهادی، پرهیز از محافظهکاری و تلاش برای شکوفایی استعدادها از جمله شاخصههای مدیریت بسیجی است.
سلمانی اخلاص، خستگیناپذیری، ایثارگری و صرفهجویی را از دیگر ویژگیهای مدیران بسیجی برشمرد و تصریح کرد: در مدیریت بسیجی، نیروی انسانی ماهر و متعهد مهمترین سرمایه محسوب میشود و با فعال شدن این ظرفیت، سایر نیازها نیز قابل تأمین خواهد بود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ بسیجی در نظام اداری کشور، خاطرنشان کرد: مدیر بسیجی، مدیری انقلابی، اصلاحگر و تحولآفرین است که تا دستیابی به اهداف، از تلاش بازنمیایستد.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل نظام اداری کشور و نقش مراکز بسیج در تحول اداری پرداختند. دکتر سلمانی با اشاره به موضوع حمایتها و سازوکارهای انگیزشی مرتبط با بسیجیان در دستگاههای اجرایی، عنوان کرد: این موضوع در چارچوب فرآیندهای قانونی در دست بررسی بوده و از مسیرهای پیشبینیشده پیگیری خواهد شد.