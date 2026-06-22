به گزارش ایلنا؛ سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها در ترازنامه بانک‌ها به این معنی است که بانک بخشی از منابع خود را به جای پرداخت مسقیم وام و در واقع فروش پول به متقاضایان در بازار پول، در قالب دارایی‌های دیگر و به قصد کسب سود از آن طریق، سرمایه‌گذاری کرده است. از جمله خرید اوراق بدهی، خرید اوراق بهادار بورس و سهام شرکت‌ها، خرید طلا و همچنین دیگر ابزارهای مالی.اما از نظر استانداردهای بانکداری و از جمله «بال ۳» صرفا طبقه‌بندی این سرمایه‌گذاری‌ها در سرفصل دارایی‌ها کفایت نمی‌کند بلکه، کیفیت، نقدشوندگی و مخاطرات و ریسک آنها نیز بسیار دارای اهمیت است. بال ۳ تاکید دارد بانک نباید بر سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌ پُر ریسک وارد شود.

بانک اقتصاد نوین و سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق!

در بند ۵ از گزارش مشروط حسبارسی بانک اقتصاد نوین نکته‌ای بسیار جالب توجه به چشم می‌خورد که نیازمند توضیح و شفاف‌سازی بانک اقتصاد نوین است. ابتدا این بند را به صورت کامل بخوانیم تا در ادامه به برخی نکات درباره آن بپردازیم:«سرفصل سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار بانک اقتصاد نوین، شامل مبلغ ۴۲۰ر۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق می‌باشد که با فرض وجود کنترل، صورت‌های مالی حسابرسی نشده آن در صورت‌های مالی تلفیقی بانک منظور شده است.

جمع دارایی‌های بانک مذکور (بانک تعاون اسلامی عراق) مبلغ ۴۳۶ر۱۴۱ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۵۳۶ر۸۴ میلیارد ریال موجودی نقد بلااستفاده)، درآمد عملیاتی به مبلغ ۷۶۸ میلیارد ریال و زیان انباشته به مبلغ ۱۸۵ر۲ میلیارد ریال و دارای فعالیت محدود می‌باشد. صورت‌تطبیق حساب‌ها درخصوص مطالبات ارزی از بانک مذکور به مبلغ ۱۲۲ر۷ میلیون دینار عراق معادل ۳۳۰ر۱ میلیارد ریال (یادداشت توضیحی ۲-۳۱) ارائه نشده است.

همچنین روش ارزش ویژه شرکت‌های بیمه نوین و تأمین سرمایه نوین بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی نشده در صورت‌های مالی تلفیقی لحاظ گردیده است.

با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی عراق درخصوص تغییر سهامداران آن بانک و نبود صورت‌تطبیق حساب‌های فی‌مابین و صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک مذکور و شرکت‌های وابسته، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت‌های مذکور بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضرورت می‌یافت برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.»

نکات قابل توجه بند حسابرس به زبان ساده

نخستین نکته شایان توجه این که بانک اقتصاد نوین مبلغ ۳۴۲ میلیارد تومان در بانک تعاون اسلامی عراق سرمایه‌گذاری کرده است. بانک تعاون اسلامی عراق، حسابرسی نشده است و به دلیل فقدان حسابرسی بانک عراقی، عدد واقعی حساب فی مابین بانک اقتصاد نوین و بانک عراقی، قطعیت ندارد اما علی رغم این موضوع، در صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین، لحاظ شده است.

دوم این بانک تعاون اسلامی عراق طبق اعلام خودشان، یک بانک عراقی کاملا ورشکسته است. سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در یک بانک ورشکسته عراقی به چه علت بوده است؟ توضیح و تشریح این موضوع توسط بانک اقتصاد نوین هم برای افکار عمومی و هم برای سهامداران این بانک، کامل ضروری است.

سوم این که در بند گزارش مشروط حسابرس تاکید شده: «با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی عراق درخصوص تغییر سهامداران آن بانک...» این موضوع یک خطر و ریسک استراتژیک برای سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین است زیرا بانک اقتصاد نوین به سادگی نمی‌تواند سهام خود در بانک ورشکسته عراقی را بفروشد چون بانک مرکزی عراق به عنوان نهاد ناظر، اجازه نمی‌دهد. این یعنی سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در بانک عراقی، عملا قفل شده است!

چهارم این که سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس بانک اقتصاد نوین در بند ۹ گزارش مشروط خود مجددا یادآوری کرده که این سازمان نتوانسته است شواهد کافی و مناسب در مورد سرمایه‌گذاری در بانک تعاون اسلامی عراق به دست آورد لذا این سازمان نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که سایر اطلاعات از این بابت حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر!

پنجم این که بر اساس تاکید حسابرس، صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه نوین و تامین سرمایه نوین به عنوان شرکت‌های زیرمجموعه بانک اقتصاد نوین نیز بدون حسابرسی قانونی در صورت مالی بانک اقتصاد نوین تلفیق شده‌اند که درستی و صحت ارقام و اعداد صورت‌های مالی این دو شرکت بدون تایید حسابرس، محل تردید جدی است.

ششم این که وضعیت سرمایه‌گذاری بانک اقتصاد نوین در بانک تعاون اسلامی عراق و همچنین فقدان حسابرسی شرکت‌های بیمه نوین و تامین سرمایه نوین و تلفیق آنها در صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین نشان می‌دهد بخشی از ترازنامه این بانک مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی عراق و همچنین دو شرکت زیرمجموعه داخلی در هاله‌ای ابهام قرار دارد.

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