توسعه فناوری‌ مسیر پایداری امنیت غذایی کشور است / ضرورت کاهش وابستگی‌ در حوزه بذر و واکسن

وی با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در شرایط دشوار یک سال گذشته افزود: کشور در این مدت با جنگ و چالش‌های متعدد بین‌المللی مواجه بود، اما کوچک‌ترین خللی در امنیت غذایی ایجاد نشد که نشان‌دهنده استحکام، دوام و علمی بودن پایه‌های نظام تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با وجود جنگ، تحریم‌ها و چالش‌های بین‌المللی، هیچ خللی در تأمین امنیت غذایی ایران ایجاد نشد و اکنون باید با تکیه بر دانش‌بنیان‌ها، وابستگی‌های موجود در حوزه بذر و واکسن را به حداقل برسانیم.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: کاهش هزینه‌های تولید، استفاده اقتصادی‌تر از منابع، افزایش بهره‌وری و ارتقای جذابیت اقتصادی بخش کشاورزی از مهم‌ترین مسیرهای پیش‌رو برای تحقق امنیت غذایی پایدار است.

نوری با اشاره به اهمیت رفع وابستگی‌ها در حوزه‌های راهبردی گفت: هر میزان وابستگی، حتی در مقیاس محدود، برای کشور اهمیت دارد و برای رفع آن باید برنامه‌ریزی شود. تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های شکل‌گرفته در حوزه بذر و واکسن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این وابستگی‌ها ایفا کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با برخورداری از حدود یک‌هزار و 700 عضو هیأت علمی و ده‌ها مؤسسه تحقیقاتی باسابقه، یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های علمی کشور به شمار می‌رود و ظرفیت ارزشمندی برای توسعه فناوری‌های کشاورزی و گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که بخش کشاورزی در بسیاری از حوزه‌ها به دستاوردهای جهانی دست یافته است، خاطرنشان کرد: امروز ایران در فناوری پرورش گاو (شیری) در جایگاه دوم جهان پس از ایالات متحده قرار دارد و در صنعت مرغ گوشتی نیز جزو کشورهای پیشرو دنیا محسوب می‌شود که این موفقیت‌ها حاصل توجه به علم و فناوری در بخش کشاورزی است.

وی توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی را ضروری دانست و افزود: وزارت جهاد کشاورزی از گسترش مراکز نوآوری و حضور فعال‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند و آماده است تمام ظرفیت‌های خود را برای حل مسائل بخش کشاورزی در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.

نوری با اشاره به حمایت ویژه دولت چهاردهم از بخش کشاورزی گفت: رویکرد و نگاه رئیس‌جمهور به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، زمینه‌ساز تحولات مهمی در این بخش شده است؛ جلسات مستمر با حضور رئیس‌جمهور و همکاری گسترده با دانشگاه‌ها در سطح ملی و استانی، مسیر توسعه علمی و فناورانه بخش کشاورزی را هموار کرده است.

وی با تأکید بر آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری حوزه مطالعات و پژوهش به بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: دانش و فناوری‌های موجود در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، به‌ویژه در حوزه تولید واکسن، آماده واگذاری و تجاری‌سازی است و از همکاری با شرکت‌های توانمند در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهداف دو برنامه ملی تولید بذور هیبرید و واکسن طیور و آبزیان گفت: این دو حوزه از بخش‌های راهبردی کشور محسوب می‌شوند و توسعه تولید داخلی آن‌ها علاوه بر تأمین نیاز کشور، می‌تواند ایران را به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی بذر و واکسن در منطقه تبدیل کند.