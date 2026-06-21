به گزارش ایلنا، در این مرحله، محصولات خانواده پژو ۲۰۷، تارا، دناپلاس، راناپلاس و سورن در قالب طرح‌های فروش فوری و فوق‌العاده برای متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده عرضه شده است.

نتایج نهایی اولویت‌بندی پس از تأیید نهادهای نظارتی از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منتخبان پس از اعلام نتایج، مطابق فراخوان شرکت نسبت به واریز وجه و تکمیل فرآیند انعقاد قرارداد اقدام خواهند کرد. همچنین در صورت عدم واریز وجه در مهلت مقرر، نفرات ذخیره جایگزین خواهند شد.

در سیزدهمین دوره عرضه محصولات ایران‌خودرو، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برای خرید ۶۲ هزار دستگاه خودرو ثبت درخواست کرده‌اند.

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