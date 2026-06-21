شفافسازی ایرانخودرو درباره قیمتها در کدال
کد خبر : 1802230
مدیرعامل ایرانخودرو در نامهای به رییس سازمان بورس اعلام کرد که قیمتهای مرجع مورد تایید این کارخانه براساس لیست ابلاغی به سازمان بورس در تاریخ ۲۷ خرداد ماه است.
به گزارش ایلنا؛ حسن قره یی مدیرعامل ایران خودرو در نامهای به سلطانی رئیس اداره نظارت و ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " شفاف سازی در خصوص قیمت فروش محصولات در مرحله سیزدهم" افزود: اصلاحی اطلاعات قیمتهای فروش محصولات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ صرفاً مربوط به فروش مرحله سیزدهم شرکت ایران خودرو است و پس از انقضای این مرحله قیمتهای فروش اعلام شده طی اطلاعیه مورخ بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۵ که با هماهنگی مراجع ذی صلاح و مصوب هیئت مدیره این شرکت اعلام شد معتبر و قابل اعمال است.