به گزارش ایلنا؛ حسن قره یی مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای به سلطانی رئیس اداره نظارت و ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " شفاف سازی در خصوص قیمت فروش محصولات در مرحله سیزدهم" افزود: اصلاحی اطلاعات قیمت‌های فروش محصولات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ صرفاً مربوط به فروش مرحله سیزدهم شرکت ایران خودرو است و پس از انقضای این مرحله قیمت‌های فروش اعلام شده طی اطلاعیه مورخ بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۵ که با هماهنگی مراجع ذی صلاح و مصوب هیئت مدیره این شرکت اعلام شد معتبر و قابل اعمال است.

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