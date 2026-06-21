خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شفاف‌سازی ایران‌خودرو درباره قیمت‌ها در کدال

شفاف‌سازی ایران‌خودرو درباره قیمت‌ها در کدال
کد خبر : 1802230
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نامه‌ای به رییس سازمان بورس اعلام کرد که قیمت‌های مرجع مورد تایید این کارخانه براساس لیست ابلاغی به سازمان بورس در تاریخ ۲۷ خرداد ماه است.

به گزارش ایلنا؛ حسن قره یی مدیرعامل ایران خودرو در نامه‌ای به سلطانی رئیس اداره نظارت و ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع " شفاف سازی در خصوص قیمت فروش محصولات در مرحله سیزدهم" افزود: اصلاحی اطلاعات قیمت‌های فروش محصولات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ صرفاً مربوط به فروش مرحله سیزدهم شرکت ایران خودرو است و پس از انقضای این مرحله قیمت‌های فروش اعلام شده طی اطلاعیه مورخ بیست و هفتم خرداد ۱۴۰۵ که با هماهنگی مراجع ذی صلاح و مصوب هیئت مدیره این شرکت اعلام شد معتبر و قابل اعمال است.
 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی