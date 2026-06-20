اعلام قیمت طلا و سکه ٣٠ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ٣٠ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١۵۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۶ میلیون و ٣٢١ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢١ میلیون و ٧۵٩ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١۶۶ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١۶١ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴٩ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۶ میلیون تومان معامله شد.

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