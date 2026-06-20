نظارتهای بهداشتی سازمان دامپزشکی در ایام محرم تشدید میشود
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به انجام بیش از پنج میلیون آزمایش تشخیصی در سال گذشته، از موفقیت در مهار بیماریهای راهبردی دام، طیور و آبزیان خبر داد و گفت: همزمان با ایام ماه محرم، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی و بازرسی ذبح دام با حساسیت بیشتری در سراسر کشور اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعیپور با اشاره به مهمترین دستاوردهای این سازمان در سال گذشته، از موفقیت در کنترل بیماریهای راهبردی دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم خبرداد و افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحریمها و همچنین شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور، این بیماری در مدت زمان کوتاهی مهار و کنترل شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: در حوزه نظارتهای بهداشتی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شد و در طول سال بیش از پنج میلیون آزمایش برای تشخیص بیماریها و آلودگیها و تضمین سلامت فرآوردههای خام دامی انجام گرفت که نقش مهمی در پیشگیری از گسترش بیماریها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.
وی با اشاره به برنامههای ویژه ماه محرم تصریح کرد: امسال به دلیل تداوم شرایط ناشی از جنگ ۴۰ روزه و ادامه وضعیت آتشبس، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی که از ماه رمضان و نوروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و در ایام محرم، به ویژه تاسوعا و عاشورا، با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.
رفیعیپور گفت: رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در ایام ماه محرم امسال نسبت به سالهای گذشته دقیقتر و با حساسیت بیشتری دنبال میشود و بازرسیهای بهداشتی ویژه ذبح دام در سراسر کشور تشدید خواهد شد.
وی درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش تولید افزود: طبیعی است که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینههای تولید شود، اما اقدامات سازمان دامپزشکی در حوزه پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماریها، رصد و پایش مستمر و مراقبتهای فعال و غیرفعال، موجب کاهش کانونهای بیماری و در نتیجه کاهش هزینههای تولید برای فعالان بخش دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل خواهد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تضمین کیفیت، سلامت و بهداشتی بودن فرآوردههای خام دامی از جمله شیر و لبنیات، گوشت، مرغ، آبزیان، عسل و حتی فرآوردههای غیرخوراکی دامی، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، زمینه توسعه صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم می کند.
مورد خاصی از بیماریهای استراتژیک دامی در کشور مشاهده نشده است
وی با اشاره به وضعیت بیماریهای دامی در کشور اظهار کرد: بر اساس رصد و پایش روزانه و شبکه گسترده مراقبت در سراسر کشور، تاکنون مورد خاصی از بیماریهای استراتژیک دامی در کشور مشاهده نشده و در کشورهای همسایه نیز گزارشی از شیوع این بیماریها دریافت نشده است.
رفیعیپور ادامه داد: پایشها و مراقبتهای فعال و غیرفعال به صورت مستمر در حال انجام است و اقدامات بهداشتی و واکسیناسیون برای مقابله با بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام براساس پروتکلها ادامه دارد.
وی درباره وضعیت سلامت آبزیان آبهای جنوبی کشور نیز گفت: اگرچه برخی مراکز تولیدی و ساحلی در جنوب کشور تحت تاثیر جنگ تحمیلی اخیر قرار گرفتند، اما تاکنون آلودگی خاصی در محصولات آبزی شناسایی نشده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از آبزیان پرورشی و دریایی کشور جزء اقلام صادراتی هستند، در تمام مراحل تولید، صید، بستهبندی و صادرات، آزمایشهای لازم انجام میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هرچند جنگ خسارات و تبعاتی برای برخی تولیدکنندگان مناطق جنوبی کشور به همراه داشت، اما تاکنون مورد جدیدی از آلودگی ناشی از این شرایط گزارش نشده است.