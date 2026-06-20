به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی‌پور با اشاره به مهمترین دستاوردهای این سازمان در سال گذشته، از موفقیت در کنترل بیماری‌های راهبردی دام، طیور، آبزیان، زنبورعسل و کرم ابریشم خبرداد و افزود: با وجود شرایط ناشی از جنگ و تحریم‌ها و همچنین شیوع سویه جدید بیماری تب برفکی در کشور، این بیماری در مدت زمان کوتاهی مهار و کنترل شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد: در حوزه نظارت‌های بهداشتی نیز اقدامات ارزشمندی انجام شد و در طول سال بیش از پنج میلیون آزمایش برای تشخیص بیماری‌ها و آلودگی‌ها و تضمین سلامت فرآورده‌های خام دامی انجام گرفت که نقش مهمی در پیشگیری از گسترش بیماری‌ها و جلوگیری از ورود محصولات ناسالم به چرخه مصرف داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه ماه محرم تصریح کرد: امسال به دلیل تداوم شرایط ناشی از جنگ ۴۰ روزه و ادامه وضعیت آتش‌بس، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی که از ماه رمضان و نوروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و در ایام محرم، به ویژه تاسوعا و عاشورا، با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

رفیعی‌پور گفت: رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در ایام ماه محرم امسال نسبت به سال‌های گذشته دقیق‌تر و با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و بازرسی‌های بهداشتی ویژه ذبح دام در سراسر کشور تشدید خواهد شد.

وی درباره آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش تولید افزود: طبیعی است که حذف ارز ترجیحی موجب افزایش هزینه‌های تولید شود، اما اقدامات سازمان دامپزشکی در حوزه پیشگیری، کنترل و مبارزه با بیماری‌ها، رصد و پایش مستمر و مراقبت‌های فعال و غیرفعال، موجب کاهش کانون‌های بیماری و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید برای فعالان بخش دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تضمین کیفیت، سلامت و بهداشتی بودن فرآورده‌های خام دامی از جمله شیر و لبنیات، گوشت، مرغ، آبزیان، عسل و حتی فرآورده‌های غیرخوراکی دامی، علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، زمینه توسعه صادرات و افزایش درآمد تولیدکنندگان را فراهم می کند.

مورد خاصی از بیماری‌های استراتژیک دامی در کشور مشاهده نشده است

وی با اشاره به وضعیت بیماری‌های دامی در کشور اظهار کرد: بر اساس رصد و پایش روزانه و شبکه گسترده مراقبت در سراسر کشور، تاکنون مورد خاصی از بیماری‌های استراتژیک دامی در کشور مشاهده نشده و در کشورهای همسایه نیز گزارشی از شیوع این بیماری‌ها دریافت نشده است.

رفیعی‌پور ادامه داد: پایش‌ها و مراقبت‌های فعال و غیرفعال به صورت مستمر در حال انجام است و اقدامات بهداشتی و واکسیناسیون برای مقابله با بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام براساس پروتکل‌ها ادامه دارد.

وی درباره وضعیت سلامت آبزیان آب‌های جنوبی کشور نیز گفت: اگرچه برخی مراکز تولیدی و ساحلی در جنوب کشور تحت تاثیر جنگ تحمیلی اخیر قرار گرفتند، اما تاکنون آلودگی خاصی در محصولات آبزی شناسایی نشده است. از آنجا که بخش قابل توجهی از آبزیان پرورشی و دریایی کشور جزء اقلام صادراتی هستند، در تمام مراحل تولید، صید، بسته‌بندی و صادرات، آزمایش‌های لازم انجام می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: هرچند جنگ خسارات و تبعاتی برای برخی تولیدکنندگان مناطق جنوبی کشور به همراه داشت، اما تاکنون مورد جدیدی از آلودگی ناشی از این شرایط گزارش نشده است.

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