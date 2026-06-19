وزیر نفت:
رئیسجمهور در ترغیب مردم به مشارکت در کاهش مصرف نقش تاریخی ایفا کردند
وزیر نفت با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از حمایت رئیسجمهور پزشکیان قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام محسن پاکنژاد در شبکه ایکس به شرح زیر است:
«رئیسجمهور از فعالیت وزارت نفت در زمستان گذشته قدردانی کردند. این موفقیت حاصل تلاش همه کارکنان صنعت نفت بوده و ایران مقتدر متکی به وجود آنان است.
ضمن تشکر از حمایت بیدریغ رئیسجمهور، فراموش نمیکنیم دکتر پزشکیان در ترغیب مردم به مشارکت در کاهش مصرف نقش تاریخی ایفا کردند.»