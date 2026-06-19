به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محسن پاک‌نژاد در شبکه ایکس به شرح زیر است:

«رئیس‌جمهور از فعالیت وزارت نفت در زمستان گذشته قدردانی کردند. این موفقیت حاصل تلاش همه کارکنان صنعت نفت بوده و ⁧ایران مقتدر⁩ متکی به وجود آنان است.

‌ضمن تشکر از حمایت بی‌دریغ رئیس‌جمهور، فراموش نمی‌کنیم دکتر پزشکیان در ترغیب مردم به مشارکت در کاهش مصرف نقش تاریخی ایفا کردند.»