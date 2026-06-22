وضعیت تامین آب پایتخت در هیاهوی جنگ و خشکسالی

به گزارش ایلنا، معاون بهره‌ برداری شرکت آب منطقه‌‌ای تهران، در گفت‌ و گویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضمن واکاوی آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک سدها، به بازخوانی حافظه‌ تاریخی صنعت آب کشور در دوران جنگ پرداخته و از روزهایی می‌ گوید که در هیاهوی جنگ همکاران او بی‌ وقفه پای کار ایستادند تا تهرانی‌ ها کم‌ آبی را که طی چند سال متوالی خشکسالی تداوم داشته، احساس نکنند.

او در بخش دیگری از این گفت‌ و گو، با نگاه به حواشی پیرامون بارش‌ های اخیر و شایعات تاثیر هدف قرار گرفتن رادارها، پرداخت. او همچنین ادعاهای اخیر مبنی بر توانایی دشمنان برای مدیریت بحران‌ آب در ایران را بی‌ اساس و فاقد مبنای علمی خواند.

در ادامه، بخش نخست گفت‌‌وگوی ایلنا با راما حبیبی را می‌ خوانید:

معاون بهره‌ برداری شرکت آب منطقه‌‌ای تهران درباره آخرین وضعیت ذخایر سدها و تغیبرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: ذخایر آبی سدها امسال نسبت به بلندمدت همچنان روند کاهشی دارد، امسال نسبت به چند سالی که خشکسالی را سپری کردیم بارندگی بیشتری داشتیم، اما اینکه بگوییم بارش‌ها بهتر بود، در نتیجه اوضاع سدها هم بهبود یافت فرض درستی نیست، ما همچنان دچار معضلات آبی هستیم.

کسری ۲۶۰ میلیون متر مکعبی سدهای تهران نسبت به بلندمدت

وی افزود: اکنون پنج سد تامین کننده آب شرب و کشاورزی استان تهران ۵۷۷ میلیون متر مکعب موجودی آب دارند ولی نسبت به رقم ۸۴۸ میلیون متر مکعب بلندمدت حدود ۲۶۰ میلیون متر مکعب کسری داریم و در برخی سدها هنوز به نصف ظرفیت هم نرسیده ایم. بنابراین اگرچه بارندگی نسبتا بهتر شد، مشکل آب تهران حل نشد و همچنان باید صرفه جویی را ادامه دهیم.

اوضاع کدام سدها شکننده است؟

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران در پاسخ به اینکه اوضاع کدام سدها شکننده است؟ تصریح کرد: اکنون لار و ماملو و طالقان اوضاع خوبی ندارند اما سدهای لتیان و کرج آبگیری بهتری داشته اند. در حوزه کرج و لتیان ذخایر برفی بیشتری دریافت کردیم اما ذخایر برفی لار و طالقان نسبتا پایین تر بود.

علاج نشتی لار به کجا رسید؟

وی درباره وضعیت فرار آب سد لار نیز گفت: نشتی آب از این سد از گذشته هم وجود داشته، روش هایی بکار بستیم اما نتوانستیم جلوی آن را بگیریم آخرین روش انتقال نشتی از محل نشتی به کلان بود که پروژه در حال انجام است. به این ترتیب که احداث ۲۸ کیلومتر تونل در حال اجرا داریم که اکنون ۱۵ کیلومتر به اتمام رسیده است، اگر اعتبارات لازم در موعد مقرر در اختیار ما قرار داده شود طی ۲ سال پروژه تکمیل می‌شود، با تکمیل پروژه سالانه حدود ۱۶۵ میلیون متر مکعب آب از محل نشتی به شهر تهران انتقال داده می شود.

وضعیت آب تهران زمان جنگ

حبیبی در ادامه به موضوع مدیریت آب تهران در زمان جنگ زمان جنگ پرداخت و گفت: آن زمان همه همکاران پای کار بودند، تمام مدت مراقبت و رصد می شد که مشکلی ایجاد نشود و اگر هم مشکلی ایجاد شد در کمترین زمان رفع شود. بعبارت دیگر، در زمان جنگ موضوع خاصی در بخش آب تهران نداشتیم، اما به عقب تر برگردیم کلا از ابتدای زمان شروع خشکسالی پنج ساله و قبل از آن هدف این بود که آب سالم و پایدار را بدست همشهریانمان برسانیم و در شرایط سخت خشکسالی اخیر هم رعایت شد.

یک روز هم جیره‌بندی نکردیم

وی ادامه داد: در خشکسالی اخیر تهران که هنوز هم ادامه دارد، حتی یک روز آب را جیره بندی نکردیم و این خط قرمز ما بود، شاید افت فشار داشتیم ولی هیچوقت وارد فضای جیره بندی نشدیم چه در زمان خشکسالی و چه جنگ همه پای کار بودند و‌ تمام تلاش این بود که آب سالم، مطمئن و پایدار را برای شهروندان تهرانی تامین کنیم.

تاثیر هدف گرفتن رادارها در بارش را نه تائید می کنم و نه تکذیب

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره ارتباط هدف قرار گرفتن رادارها در زمان جنگ و بارندگی‌های اخیر که بعضا در فضای مجازی مطرح بود، نیز توضیح داد: این موضوعات شاید در حوزه تخصص بنده نباشد، در مطالعات و مذاکراتی که انجام شده تاکنون این موضوع تایید و یا تکذیب نشده اما آنچه به نظر بنده می رسد به طور ثانویه احتمال ایجاد خلل در آب و هوا، بارش و فضای ابرها وجود دارد همانگونه که ما در بارورسازی کار ثانویه انجام می دهیم که فضای بارشی ابر را بالا می بریم؛ عکس آن هم احتمالا روش‌هایی وجود داشته باشد که بارش محدود و یا کاهش یابد.

وی تصریح کرد: در مورد اینکه بارندگی به رادارها دارد یا خیر، بنده نمی توانم اظهار نظر کنم چون در تخصص من هم نیست و جایی هم این موضوع تایید و یا تکذیب نشده اما احساس می کنم اصل موضوع به طور ثانویه ناشدنی نیست ضمن اینکه این فکر از آنجا نشات گرفت که همزمان با هدف قرار گرفتن رادارها فضای بارشی بهتر شد، اما در هر حال بنده این مسئله را نه تایید و نه تکذیب می کنم.

برای حل مشکل آب به هیچ کشوری نیاز نداریم

حبیبی درباره این ادعا از سوی اسراییل که می توانند مشکل آب کشور ما را حل کنند، تاکید کرد: در کشور ما کارشناسان خوب صاحب تجربه و سبک زیادی وجود دارد و اقداماتی که در حوزه فنی در بخش آب نیاز است توسط کارشناسان داخل انجام می‌شود، بنابراین کسی نمی‌تواند ادعا کند که یک شبه موضوع آب را حل می کند.

وی ادامه داد: اگر افت سطح آب زیرزمینی داریم یک پروسه است و برای حل آن نیز اقدامات طرح های احیا و تعادل بخشی، نصب کنتور روی چاه ها و مصرف بهینه در حال انجام است همانگونه که در یک پروسه افت سطح آب زیرزمینی اتفاق افتاده در یک پروسه نیز باید حرکت معکوس داشته و از این چالش عبور کنیم، مشکل آب یک شبه قابل حل نیست بنابراین این ادعاها به لحاظ فنی محلی از اعراب ندارد و کشور ما نیازی به کمک هیچ کشوری در حوزه آب ندارد.

در سدسازی حرفی برای گفتن داریم

این مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای تهران درباره نیاز به سرمایه خارجی نیز خاطرنشان کرد: به طور مطلق نمی توانیم بگوییم که به سرمایه خارجی نیاز داریم یا خیر، سرمایه گذاری خارجی هم یک روش اجرای پروژه است، همانگونه که ما نیز در دیگر کشورها اجرای پروژه داریم مثلا ما در حوزه سدسازی حرفی برای گفتن داریم و در دیگر کشورها سد می‌سازیم در تمام حوزه‌ها هم امکان سرمایه گذاری وجود دارد، دولت صلاح بداند از سرمایه خارجی در پروژه‌ها استفاده می‌کنیم.

وی درباره مباحث تامین بودجه در پروژه های آبی تهران یادآور شد: قبل از اجرای طرح ها و پروژه ها بودجه مورد نیاز پیش بینی و تخصیص و در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد و‌ پروژه پیش می رود اینکه در پروسه کار ممکن است دچار تاخیر شویم اجتناب ناپذیر است، اینها مسایلی است که با پیگیری حل می شود.

حبیبی با اشاره به هفته صرفه جویی در مصرف آب به مردم توصیه کرد: این منبع گرانبها که از گذشتکان به ما ارث رسیده را حفظ کنند.

مردم کمک کنند مراقب آب باشیم

وی ادامه داد: تشکیل منابع آب زیرزمینی زمان بیشتری می طلبد و باید آن را قدر دانسته و اجازه ندهیم دچار آسیب شود نگهداری از منابع آب سطحی نیز با تلاش مجموعه های متولی در حال انجام است، مردم تاکنون هرجا لازم بوده کمک کرده اند، در سال هایی که دچار خشکسالی بودیم شهروندان تهرانی پای کار بودند و رعایت الگوی مصرف را داشته اند از این پس هم نیاز داریم تمام موارد رعایت شود زیرا از شرایط خشکی خارج نشده ایم، هنوز هم در منابع آب سدها کمبود داریم بنابراین مردم می خواهیم از این پس هم کمک کنند تا به بهترین شکلاز آب مراقبت کنیم.

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