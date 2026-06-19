پیگیری مذاکرات حمل‌ونقل ایران و قزاقستان در آستانه

صادق با اشاره به برنامه‌های این سفر گفت: جلساتی با وزرای اقتصاد، معاون نخست‌وزیر، وزیر تجارت و همگرایی و وزیر حمل‌ونقل برگزار شد. در آستانه نیز، برای بررسی میدانی موضوعات میان دو طرف و پیگیری دقیق‌تر سرمایه‌گذاری‌های متقابل ایران در قزاقستان و قزاقستان در ایران، بازدیدهایی انجام گرفت.

وی افزود: در آلماتی نیز سفر انجام شد و از آلماتی به بندر خشک خارگوس بازدید صورت گرفت. همچنین امروز بازدیدهایی از دو بندر کوریک و آکتائو انجام شد و ظرفیت‌های بندری و دریایی مرتبط با حمل‌ونقل میان قزاقستان و ایران مورد بررسی قرار گرفت.

ظرفیت‌های ترانزیتی و لجستیکی ایران و قزاقستان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های دو کشور تصریح کرد: آنچه مسلم است، این است که هم ظرفیت‌های قزاقستان و هم ظرفیت‌های ویژه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به توانمندی‌ها بیش از پیش توسعه یابد. ایران دروازه قزاقستان به سمت آب‌های آزاد است و این موضوع می‌تواند سهم قابل توجهی در حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، بندری و دریایی برای دو کشور ایجاد کند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی ایجاد مراکز و هاب‌های لجستیکی مشترک میان قزاقستان و ایران مطرح است، گفت: قزاقستان به‌عنوان هاب غلات در جهان مطرح است و با توجه به شرایط اقلیمی پیش رو به ویژه در کشورهای جنوب خلیج فارس، امکان سرمایه‌گذاری آن‌ها در مراکز لجستیکی ایران از جمله بندر امیرآباد، آپرین تهران، بندرعباس و چابهار مطرح شد.

سرمایه‌گذاری متقابل و تدوین نقشه راه همکاری‌ها

صادق همچنین گفت: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران ایرانی نیز بر اساس گفت‌وگوهای انجام‌شده، امکان سرمایه‌گذاری در بنادر کوریک، آکتائو و خارگوس را دارند که پیشنهادها و مذاکرات مطرح‌شده مورد تأکید هر دو طرف قرار گرفت.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر، علاوه بر بازدیدهای میدانی، تفاهم بر تهیه نقشه راه در حوزه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و بندری و ایجاد هاب‌های لجستیکی در دو کشور بود. این نقشه راه می‌تواند به افزایش ترانزیت، توسعه صادرات و واردات کمک کند و اثر آن در تجارت میان ایران و قزاقستان قابل مشاهده خواهد بود.