به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، متقاضیان شرکت در سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو برای حضور در فرآیند اولویت‌بندی و قرعه‌کشی، نیازی به افتتاح حساب وکالتی، واریز وجه یا مسدودسازی موجودی در حساب بانکی ندارند و تنها در صورت قرار گرفتن در فهرست منتخبین، برای تکمیل وجه و انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد.

ایران‌خودرو اعلام کرد ثبت درخواست خرید محصولات عرضه‌شده در این دوره صرفاً از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت انجام می‌شود و متقاضیان در مرحله نخست تنها نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان مهلت ثبت‌نام در ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ خردادماه، فرآیند اولویت‌بندی و قرعه‌کشی متقاضیان روز یکشنبه برگزار خواهد شد و تنها افرادی که در فهرست منتخبین قرار گیرند، برای واریز وجه و عقد قرارداد دعوت می‌شوند.

در این مرحله از فروش، محصولات خانواده پژو ۲۰۷، تارا، دناپلاس، راناپلاس و سورن پلاس عرضه شده‌اند.

ایران‌خودرو همچنین تاکید کرده است متقاضیان تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ خردادماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی این شرکت، درخواست خرید خود را ثبت کنند.

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