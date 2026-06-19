خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت‌نام در طرح فروش ایران‌خودرو بدون نیاز به مسدودسازی وجه انجام می‌شود

ثبت‌نام در طرح فروش ایران‌خودرو بدون نیاز به مسدودسازی وجه انجام می‌شود
کد خبر : 1801428
لینک کوتاه کپی شد.

ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو در این دوره بدون نیاز به واریز وجه و مسدودسازی موجودی بانکی انجام می‌شود. تنها متقاضیان منتخب پس از انجام فرآیند اولویت‌بندی برای تکمیل وجه و انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از ایکوپرس، متقاضیان شرکت در سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو برای حضور در فرآیند اولویت‌بندی و قرعه‌کشی، نیازی به افتتاح حساب وکالتی، واریز وجه یا مسدودسازی موجودی در حساب بانکی ندارند و تنها در صورت قرار گرفتن در فهرست منتخبین، برای تکمیل وجه و انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد.

ایران‌خودرو اعلام کرد ثبت درخواست خرید محصولات عرضه‌شده در این دوره صرفاً از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت انجام می‌شود و متقاضیان در مرحله نخست تنها نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام خواهند کرد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از پایان مهلت ثبت‌نام در ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ خردادماه، فرآیند اولویت‌بندی و قرعه‌کشی متقاضیان روز یکشنبه برگزار خواهد شد و تنها افرادی که در فهرست منتخبین قرار گیرند، برای واریز وجه و عقد قرارداد دعوت می‌شوند.

در این مرحله از فروش، محصولات خانواده پژو ۲۰۷، تارا، دناپلاس، راناپلاس و سورن پلاس عرضه شده‌اند.

ایران‌خودرو همچنین تاکید کرده است متقاضیان تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ خردادماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی این شرکت، درخواست خرید خود را ثبت کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی