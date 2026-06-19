تهیه پیشنویس تفاهمنامه ریلی چهارجانبه بین ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان
مدیر عامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در تشریح دستاوردهای سفر وزیر راه و شهرسازی به قزاقستان گفت: این سفر با تمرکز بر توسعه ترانزیت ریلی، تسهیل عبور قطارها، اصلاح تعرفهها، تقویت همکاریهای لجستیکی و فعالسازی کریدور شمال–جنوب، نتایج مهمی در تعاملات حملونقل ایران و قزاقستان به همراه داشته است.
به گزارش ایلنا، جبارعلی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن با اشاره به اهمیت راهآهن قزاقستان در شبکه ریلی منطقه اظهار کرد: این کشور یکی از مهمترین شبکههای ریلی منطقه را در اختیار دارد که در سالهای اخیر روند رو به رشد، شامل بازسازی، نوسازی و تجهیز شبکه ریلی را دنبال کرده است.
به گفته وی، موقعیت ویژه این راهآهن در مسیر ترانزیتی شرق به غرب و همچنین در تبادلات تجاری چین و ایران، نقش مؤثری در حملونقل منطقهای ایفا میکند.
وی افزود: در شرایط کنونی منطقه، تعداد قطارهای ترانزیتی افزایش یافته و حجم قطارهای ورودی از چین نیز رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت راهآهن یادآور شد: در جریان بازدیدهای وزیر راه و شهرسازی در قزاقستان که با حضور وزیر حملونقل و مدیرعامل راهآهن این کشور انجام شد، موضوعات مهمی برای تسهیل عبور قطارها مورد بررسی قرار گرفت.
تسهیل عبور قطارها و اصلاح سازوکارهای اطلاعاتی و تعرفهای
ذاکری با اشاره به نخستین محور مذاکرات وزیر راه و شهرسازی در قزاقستان گفت: ارائه اطلاعات دقیقتر درباره موقعیت قطارها به فورواردرها و شرکتهای حملونقلی برای برنامهریزی واگنها و تسهیل عبور سریع محمولهها از مسیر اینچهبرون در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوع دوم، مسائل تعرفهای بود؛ با وجود توافقات پیشین، در برخی موارد شرکتهای چینی و قزاقستانی ارقام بالاتری را مطرح میکردند که در نشست مشترک تأکید شد، موافقتنامه ششجانبه باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با دستورهای صادر شده، تعرفهها و کدهای جدید ظرف یک ماه آینده و با هماهنگیهای قبلی نهایی شود.
ترانزیت کانتینری، توافقات چهارجانبه و توسعه همکاریهای لجستیکی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع حمل کانتینرهای خالی از ایران به چین گفت: با افزایش بارهای صادراتی، بخشی از واگنها دو سربار شده اما همچنان نیاز به ساماندهی برگشت کانتینرهای خالی وجود دارد.
وی افزود: پیشنویس تفاهمنامه چهارجانبه میان ایران، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تهیه شده اما حدود چهار ماه است که منتظر پاسخ ترکمنستان هستیم و مقرر شد پیگیریهای دیپلماتیک برای تسریع در امضا انجام شود؛ اقدامی که میتواند در فعالسازی کریدور شمال–جنوب نقش مؤثری داشته باشد.
ذاکری همچنین از نشست با شرکتهای حملونقلی ایرانی حاضر در قزاقستان خبر داد و گفت: موضوع سرمایهگذاری در خارگوس و بندر آپرین مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به موافقت سازمان بنادر و دریانوردی برای تخصیص اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتهای فورواردر ریلی، مقرر شد قراردادها در هفته آینده مبادله شود که این امر به تسهیل عملیات در آپرین کمک خواهد کرد.
همکاریهای سهجانبه و توسعه کریدورهای منطقهای
وی با اشاره به مرکز لجستیک آلماتی گفت: یک شرکت مشترک میان چین و قزاقستان با ترکیب ۴۹ درصد دولتی قزاقستان و ۵۱ درصد بخش خصوصی چین در این مرکز فعال شده و مقرر شد شرکتهای فورواردر ایرانی نیز با آن همکاری کنند تا در قالب کنسرسیوم سهجانبه ایران، چین و قزاقستان، حملونقل کالا تسریع شود.
ذاکری با بیان اینکه پیشنهاد ایجاد شرکت چهارجانبه برای حمل بارهای کریدور شمال–جنوب و بهویژه غلات نیز مطرح شده است، گفت: با توجه به تولید گسترده گندم در روسیه و قزاقستان و نیاز کشورهای عربی و بخشی از آسیا، این موضوع میتواند اهمیت ویژهای داشته باشد.
وی افزود: همچنین مقرر شد نشستی در تهران با محوریت ایران و با حضور هند، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه برای فعالسازی کریدور شمال–جنوب در شاخه شرقی برگزار شود.
توسعه حملونقل ترکیبی و ترانزیت منطقهای
وی در ادامه به موضوع حملونقل ترکیبی از بندر آکتائو اشاره کرد و گفت: بازدید از این بندر در دستور کار قرار دارد و مذاکرات اولیه با مدیرعامل راهآهن قزاقستان انجام شده است و با توجه به اینکه بنادر این کشور تحت مدیریت راهآهن قرار دارند، هدف آن است که بخشی از بارها از آکتائو به بندر امیرآباد منتقل و از طریق ریل به جنوب و داخل کشور جابهجا شود.
ذاکری در پایان به درخواست قزاقستان برای انتقال بار به عراق اشاره کرد و افزود: با توجه به مذاکرات قبلی، کمیتههای کارشناسی دو کشور درباره تعرفههای مشترک برای اقتصادی شدن حملونقل ترکیبی از مسیر کرمانشاه تا اقلیم کردستان و بغداد بهصورت جادهای، بررسیهای لازم را انجام خواهند داد تا حجم جابهجایی بار میان ایران و قزاقستان و ترانزیت منطقهای افزایش یابد.