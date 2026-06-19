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وزیر راه و شهرسازی وارد آکتائو قزاقستان شد

وزیر راه و شهرسازی وارد آکتائو قزاقستان شد
کد خبر : 1801396
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وزیر راه و شهرسازی در بخش پایانی برنامه های خود در سفر به جمهوری قزاقستان، وارد آکتائو مهم‌ترین شهر بندری قزاقستان در کرانه شرقی دریای خزر و مرکز استان مانگیستائو شد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، امروز جمعه ضمن بازدید از بنادر «کوریک» و «آکتائو»، با مسئولان این بنادر در خصوص راهکارهای توسعه همکاری‌های بندری دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با فعالان بخش خصوصی کشورمان در بندر آکتائو نیز دیدار می کند. 

گفتنی است، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با هدف گسترش تعاملات دوجانبه و تقویت همکاری‌های ترانزیتی در بخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی، رایزنی با مقامات عالی‌رتبه قزاقستان شامگاه دوشنبه وارد آستانه شد.

وی در این سفر چهار روزه، با مقامات ارشد این کشور از جمله وزیر حمل‌و نقل، وزیر تجارت و همگرایی و وزیر اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان دیدار و در خصوص تقویت همکاری‌های مشترک گفتگو کرد.

 وزیر راه و شهرسازی در ادامه به آلماتی سفر کرد. بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و مرکز لجستیک «خارگوس»، دیدار با مدیران این منطقه، حضور در مرکز لجستیک آلماتی و نشست با شهردار این شهر از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این سفر بود.

 

 

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