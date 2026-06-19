پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو شانگهای
نشست وزرای انرژی سازمان همکاری شانگهای (SCO) روز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ صبح به وقت بیشکک برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست حضور فعال داشت.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، در این نشست، رجبیمشهدی به نمایندگی از وزیر نیرو و در جایگاه معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در رأس هیئتی از متخصصان و مقامات این حوزه شرکت کرد.
ترکیب هیئت اعزامی ایران شامل قائممقام سازمان ساتبا، مدیرکل دفتر راهبری، نظارت و کنترل بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، معاون مرکز امور بینالملل وزارت نیرو، کارشناس تخصصی شانگهای در معاونت برق و انرژی، و نمایندگان وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی بود.
رجبیمشهدی در سخنرانی خود با تأکید بر نقش ایران در امنیت انرژی منطقه و جهان، همکاری سازمانیافته میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حوزه انرژی را ضرورتی راهبردی برای توسعه پایدار، امنیت انرژی و رشد اقتصادی دانست.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایران در حوزه انرژی، از جمله سهم قابلتوجه کشور در ذخایر و تولید نفت و گاز و همچنین اتصال شبکه برق ایران به هفت کشور همسایه، بر آمادگی ایران برای توسعه همکاریهای انرژی در چارچوب سازمان همکاری شانگهای تأکید کرد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو همچنین بر گسترش همکاریهای اقتصادی و فناورانه در حوزه انرژی، از جمله سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، بهینهسازی مصرف و توسعه شبکههای هوشمند برق تأکید ورزید.
وی در ادامه پیشنهادهای عملیاتی ایران برای توسعه همکاریهای انرژی میان اعضای این سازمان را مطرح کرد که شامل تشکیل کنسرسیوم انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، توسعه اتصال شبکههای برق منطقهای، ایجاد چارچوب بازار برق منطقهای، همکاری فناورانه در حوزه شبکههای هوشمند و برگزاری همایش سالانه برق کشورهای عضو بود.
رجبیمشهدی همچنین بر اهمیت امنیت زیرساختهای انرژی تأکید کرد و یادآور شد که تأسیسات انرژی طبق کنوانسیونهای ژنو و قطعنامههای شورای امنیت از اهداف مصون از حمله محسوب میشوند و حملات اخیر به زیرساختهای انرژی ایران را محکوم کرد.
وی در پایان، از کشور میزبان و برگزارکنندگان این نشست در قرقیزستان قدردانی کرد.