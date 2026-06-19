خروج روزانه ۴۰۰ کامیون حامل کالای صادراتی و ترانزیتی از مرز ریمدان

به گزارش ایلنا؛ گمرک ایران اعلام کرد: با همکاری و مساعدت کشور پاکستان و پیگیری‌های وزارت امورخارجه ظرفیت خروج کامیون‌های حامل کالا از مرز ریمدان به 2برابر افزایش یافته است.

بر این اساس خروجی امروز کامیون‌های حامل کالا از گمرک مرزی ریمدان شامل خروجی بازارچه مرزی و منطقه آزاد به تعداد 400 دستگاه بوده است. این در حالی است که این رقم قبل از عید روزانه میانگین به تعداد 200 تا 250 دستگاه بوده است.

این اقدام در حالی صورت گرفت که نقطه صفر مرزی ریمدان در مرز مشترک با پاکستان به دلیل مشکلات زیرساختی و امکانات مرزی و همچنین ساعت کاری گمرک پاکستان با مشکلات متعددی مواجه است که امکان افزایش تعداد کامیون‌های خروجی و ورودی را با محدودیت مواجه می‌کند.

با این وجود به طور روزانه تا خروج آخرین کامیون پذیرش‌شده در مرز، تشریفات گمرکی انجام می‌شود تا وقفه‌ای در تجارت مرزی به ویژه صادرات در این مرز مشترک با کشور پاکستان ایجاد نشود.

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