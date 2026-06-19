تأکید ایران و قزاقستان بر همکاری در حوزه مسکن، توسعه مترو و نوسازی شهری

به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، شهردار آلماتی ضمن معرفی ظرفیت‌ها و ویژگی‌های این شهر و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و جمعیت قزاقستان، ساختار مدیریت شهری و نظام درآمدی شهرداری آلماتی را تشریح کرد.

وی همچنین به وظایف و مسئولیت‌های گسترده شهرداری در حوزه‌های مختلف از جمله برنامه‌ریزی شهری در چارچوب سیاست‌های دولت مرکزی، تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، ارتقای بهداشت و خدمات شهری و سایر مأموریت‌های مدیریت شهری اشاره کرد.

بنا بر این گزارش، تبادل تجربیات در زمینه سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین مسکن ملکی و استیجاری برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط، از مهم‌ترین محورهای این دیدار بود.

در این زمینه، دو طرف درباره راهکارهای افزایش دسترسی شهروندان به مسکن مناسب و نقش مدیریت شهری در حمایت از اقشار هدف گفت‌وگو کردند.

همچنین یکی از محورهای مهم این نشست، تبادل تجربیات در زمینه توسعه مترو و حمل‌ونقل ریلی شهری بود.

در این راستا، بر بهره‌گیری از دانش فنی و تجربیات ارزشمند پیمانکاران و شهرداری‌های ایران در طراحی، احداث و توسعه خطوط مترو تأکید شد.

با توجه به زلزله‌خیز بودن شهر آلماتی و بسیاری از شهرهای ایران، دو طرف درباره تبادل تجربیات در زمینه مقررات ملی ساختمان، مقاوم‌سازی سازه‌ها در برابر زلزله و نوسازی بافت‌های فرسوده نیز گفت‌وگو کردند.

در پایان این دیدار، وزیر راه و شهرسازی از شهردار آلماتی و فعالان بخش ساختمان این شهر برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان ایران دعوت کرد تا از نزدیک با توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه فناوری‌های نوین ساخت‌وساز و تولید تجهیزات مرتبط با صنعت ساختمان آشنا شوند.

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