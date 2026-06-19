ثبت نام محصولات ایران خودرو تا فردا تمدید شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام ایران‌خودرو، خودروی پژو ۲۰۷ دستی TU۵P سقف شیشه‌ای با کد کلاس ۶۰۴۱۰ و خودروی سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز با مخزن ۷۵ لیتری با کد کلاس ۵۵۵۱۵ از فهرست محصولات قابل عرضه در سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید برای تمامی مشمولان طرح عادی، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده حذف شده‌اند.

بر این اساس، متقاضیانی که از زمان آغاز این دوره فروش تاکنون نسبت به ثبت درخواست خرید یکی از این دو محصول اقدام کرده‌اند، لازم است با مراجعه به سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir نسبت به انتخاب و جایگزینی خودروی مورد نظر خود بر اساس جدول به‌روزشده اقدام کنند.

همچنین مهلت ثبت درخواست خرید برای تمامی متقاضیان که پیش از این تا پایان روز جمعه ۲۹ خردادماه تعیین شده بود، تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۳۰ خردادماه تمدید شده است.

بر اساس جدول جدید، خودروهای قابل عرضه در این مرحله شامل خانواده پژو ۲۰۷ (دستی TU۳ و دستی سقف فلزی)، خانواده تارا (V۱P، V۴ LX و تارا توربوشارژ)، دناپلاس دستی، راناپلاس و سورن پلاس XU۷P خواهد بود.

ایران‌خودرو همچنین تاکید کرد در این دوره، ثبت درخواست خرید بدون نیاز به مسدودسازی وجه در حساب بانکی انجام می‌شود.

موعد تحویل خودروها در طرح فروش فوری ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد و در طرح فروش فوق‌العاده ۹۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.

زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی و سایر جزئیات مرتبط با فرآیند فروش نیز از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو اعلام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.

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