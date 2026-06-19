به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی قطعه‌سازان کشور در شرایط اخیر با صدور بیانیه‌ها و نامه‌هایی مشترک نسبت به دشوار شدن روند تولید هشدار داده و خواستار بازنگری در برخی رویه‌ها در زنجیره تامین خودرو شدند که یکی از این درخواست‌ها به موضوع تجدید نظر در فرایندهای نظارتی استاندارد برمی‌گشت و درخواست شده که با توجه به فرایندهای زمان‌بر استاندارد و همچنین هزینه بالای رعایت برخی از مولفه‌های استاندارد به خصوص استاندارد ۸۶گانه، برخی از این سختگیری‌ها تعدیل شود تا فرایند تولید تسریع شده و عرضه به بازار متعادل شود.

این در حالی است که پاییز سال گذشته بود که فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده بود که در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو در حال اجراست و استانداردهای ۱۲۲ گانه نیز تدوین شده‌اند؛ البته اجرای این استانداردها منوط به سیاست‌گذاری‌های آینده است و در صورت تصویب، به صورت پلکانی اعمال خواهند شد. این در حالی است که طبق اعلام سازمان استاندارد اگر قطعه سازان به هر روشی کیفیت مواد اولیه خود را کاهش دهند مشخص می‌شود؛ چرا که در آزمون قطعات و نمونه‌ها می‌توان سطح کیفی مواد اولیه قطعات را ارزیابی کرد.

اما سوال این است که آیا استانداردهای اجباری در صنعت خودرو در این شرایط تعدیل خواهد شد یا به استانداردهای ۱۲۲گانه ارتقا خواهد یافت؟

اجرای استانداردهای جدید با تعامل با وزارت صمت

علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مصوبه شورای عالی استاندارد به‌ویژه مصوبه اخیر آن که در مورد استاندارد‌های ۱۲۲گانه بود، تصریح کرده که سازمان ملی استاندارد با تعامل وزارت صمت که به عنوان متولی خودروسازان است، باید استاندارد‌های جدید خودرو را اجرا کند و در سری‌های قبل هم که استانداردی اجباری شده بود، به همین شکل بود، زیرا سازمان ملی استاندارد نمی‌تواند استانداردی را اجباری اعلام کند و خودروسازان نتوانند استاندارد‌ها را رعایت کنند و شماره‌گذاری آنها لغو شود و آنها امکان تولید نداشته باشند؛ بنابراین نمی‌توانیم یک طرفه این کار را انجام داده و چالشی درست کنیم.

وی افزود: خوشبختانه با تعامل خوبی که با وزارت صمت و خودروسازان داریم و با توجه به پتانسیلی که در خودروسازان وجود دارد، این کار را به گونه‌ای پیش می‌بریم که برای اجرای استاندارد‌های ۱۲۲ گانه هم پیشرفت انجام شود و هم چالشی هم برای خودروسازان پیش نیاید.

اجباری شدن استاندارد‌های ۱۲۲ گانه در ۳ فاز پیش‌بینی شده است

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این سوال که «استاندارد‌های ۱۲۲ گانه خودرو چه زمانی اجرا خواهد شد؟» گفت: جلسات آن برگزار شده و آگهی آن احتمالاً تا یکی، دو هفته آینده منتشر خواهد شد.

عبدی ادامه داد: اجباری شدن استاندارد‌های ۱۲۲ گانه در ۳ فاز پیش‌بینی شده است. برخی استاندارد‌های اجباری که تامین آنها راحت‌تر است، در بازه زمانی کوتاه‌تر و برخی دیگر که شاید تامین آن برای خودروسازان مشکلی ایجاد کند یا نیاز به طراحی یا به سامانه‌ها یا بستر‌هایی داشته باشد که اصلاً دست خودروساز نیست و سازمان‌های متولی باید آن را ایجاد کنند، در زمان طولانی‌تری اجرا خواهد شد.

مهلت به خودروسازان اجرای استاندارد‌های ۱۲۲گانه خودرو

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در پاسخ به این سوال که «آیا امسال هر ۳ فاز استاندارد‌های ۱۲۲ گانه خودرو اجرایی خواهد شد؟» گفت: بعید می‌دانم که امسال هر ۳ فاز این طرح اجرا شود.

عبدی در مورد دلایل تاخیر این طرح، گفت: اجرای این استاندارد‌ها به گونه‌ای است که خودروساز باید آن را در تامین قطعات و طراحی‌های خودرو در نظر بگیرد و رعایت کند. بنابراین، برای اجرای استاندارد‌های ۱۲۲ گانه خودرو ما باید فرصت لازم را به خودروساز بدهیم.

از ۱۱ استاندارد به ۱۲۲ استاندارد اجباری رسیدیم

مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد افزود: ممکن است خیلی از قطعاتی که خودروسازان دارند و از نظر استانداردهای ۱۲۲گانه تایید نباشد در چرخه تولید یا در انبار‌های خودروساز باشد و باید وارد چرخه تولید و استفاده شود؛ بنابراین اجرای این استاندارد‌ها باید به گونه‌ای باشد که چنین چالش‌هایی به‌ویژه در این شرایط برای خودروساز ایجاد نکنیم.

عبدی در مورد روند اجرای استانداردهای اجباری خودرو گفت: در سال ۱۳۸۲ تنها ۱۱ استاندارد مشمول استاندارد اجباری بود که این تعداد در سال ۱۳۸۴ به ۵۱ استاندارد و سال ۱۳۹۶ به ۸۵ استاندارد اجباری ارتقا پیدا کرد.

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