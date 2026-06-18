به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، امضای تفاهم‌نامه‌ای از سوی ایران و آمریکا برای پایان‌دادن به جنگ و رشد چشم‌انداز عرضه جهانی نفت به دلیل احتمال رفع اختلال تردد از تنگه هرمز سبب شد قیمت نفت روز پنجشنبه (۲۸ خرداد) با بیش از یک درصد کاهش به پایین‌ترین سطح از نخستین روز جنگ برسد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۲ سنت یا ۱.۲۸ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با یک دلار و ۴۸ سنت یا ۱.۹۳ درصد کاهش، ۷۵ دلار و ۳۱ سنت به‌ازای هر بشکه رسید.

نفت برنت در معامله‌های روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح از دوم مارس (۱۱ اسفند) یعنی نخستین روز معامله پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رسید.

این در حالی است که نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا پایین‌ترین سطح از چهارم مارس (۱۳ اسفند) را ثبت کرد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، در یادداشتی گفت: کاهش قیمت نفت به دلیل تداوم افت قابل‌توجه قیمت‌ها در بازارهای انرژی در پی بازگشت سریع‌تر از انتظار عرضه نفت از سوی ایران پس از تفاهم‌نامه اخیر ادامه یافت.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که جریان عرضه نفت از تنگه هرمز به‌تدریج بهبود می‌یابد، در حالی که کارشناسان صنعت هشدار داده‌اند که بهبود تقاضا و پر شدن دوباره مخازن ذخیره‌سازی سبب سقوط قیمت‌ها می‌شود.

در همین حال، بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که صادرات تولیدکنندگان خلیج فارس تا پایان ماه ژوئیه به سطح پیش از جنگ بازمی‌گردد و تولید نفت خام تا ماه اکتبر بهبود می‌یابد.

این بانک آمریکایی همچنین برآورد کرد که عرضه روزانه نفت از تنگه هرمز به ۱۳ میلیون بشکه برسد که حدود ۷۰ درصد از سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران است.

بانک بی‌ان‌پی پاریباس در یادداشتی بدون پیش‌بینی درباره بازگشت قیمت‌ها به سطح پیش از آغاز جنگ علیه ایران و با اشاره به تداوم کاهش عرضه و افزایش تقاضا، اعلام کرد که قیمت نفت به دست‌کم ۷۵ دلار برای هر بشکه می‌رسد.

نفت برنت در دو ماه نخست سال پیش از آغاز جنگ علیه ایران حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شد.

بر اساس گزارشی که ازسوی واحد تحقیقاتی پتروچاینا منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود چین، دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، در سال ۲۰۲۶، ۷۵۳ میلیون تن نفت مصرف کند که ۴.۹ درصد کمتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

این کاهش به دلیل گرایش به انرژی‌های نو و قیمت بالای نفت است. در همین حال، پهپادهای اوکراینی برای دومین بار در این هفته به پالایشگاه نفت مسکو حمله کردند.

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