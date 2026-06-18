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قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله اعلام شد

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله اعلام شد
کد خبر : 1801141
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قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۱۲۸ تومان است.

به گزارش ایلنا، امروز پنج‌شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۴ هزار و ۲۹۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۱۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۷ هزار و ۶۰۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۶۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۲۹۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۷۸۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۹۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۵۲۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۶۵۳ تومان است.

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