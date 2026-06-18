ترخیص ۱۵ هزار خودروی خارجی تا پایان خرداد
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان خرداد، حدود ۱۵ هزار خودرو خارجی ترخیص میشود.
به گزارش ایلنا از وزارت صمت، حامد عاملی از ادامه روند ترخیص خودروهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد: با وجود پیچیدگیهای ناشی از اوضاع منطقه، در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۹ هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است.
وی افزود: روند ترخیص رو به بهبود است و برآورد میشود تا پایان خردادماه امسال، مجموع خودروهای خارجی ترخیصشده به محدوده ۱۵ هزار دستگاه برسد.
عاملی تأکید کرد: با پیگیریها و هماهنگی با دستگاههای مرتبط و علیرغم برخی موانع برای ورود خودروهای ثبتنامشده، روند واردات و ترخیص خودروهای سواری البته بیشتر از نوع اقتصادی، ادامه خواهد یافت.
عاملی در ادامه با اشاره به بیلان عملکرد نظارتی وزارت صمت تصریح کرد: گزارشهای آماری جامع تولید خودرو شامل تحلیلهای تخصصی، بررسی روندهای ماهانه و محاسبه درصد رشد یا کاهش تولید نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته، به صورت منظم و ماهانه به تفکیک انواع خودرو (سواری، وانت، کامیونت، ون، کامیون، اتوبوس و کشنده) و همچنین مجزا برای شرکتهای دولتی و خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ الزام بهرهبرداری از «سامانه یکپارچه رصد، پایش و کنترل فرآیند فروش خودرو» به تمامی شرکتهای خودروساز و واردکنندگان خودرو خبر داد و تاکید کرد: کلیه مراحل فروش محصولات خودرو اعم از فروش فوری، فوق العاده، پیش فروش، مشارکت در تولید و سایر روشهای عرضه در جهت رعایت حقوق عمومی مردم از این سامانه مدیریت خواهد شد.
عاملی تأکید کرد: استمرار برخورداری از تسهیلات دولتی و صدور مجوزهای تولید یا واردات، منوط به تأیید وضعیت شرکت در این سامانه است.
عاملی در پایان گفت: هرگونه استنکاف از اجرای این ابلاغیه یا تعلل در بارگذاری دادهها، تخلف از الزامات قانونی تلقی شده و مراتب به سازمان بازرسی کل کشور و مراجع قضایی منعکس خواهد شد