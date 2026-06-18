طراحی سیاست جدید ارزی برای تسهیل تجارت ایران و روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در این نشست گفت: سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز است، نه لزوماً تک‌نرخی کردن آن و هدف اصلی ایجاد ثبات و کاهش مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی است.

بالاترین مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به دیدار‌ها و مذاکرات خود با مقامات روسیه گفت: در این مذاکرات بر تقویت سیاست‌های توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و روسیه تأکید شده و پیشنهاد‌هایی از جمله استفاده از سازوکار‌های مالی مشترک و سوآپ ارزی نیز مطرح شده است.

عبدالناصر همتی با اشاره به اهمیت تسهیل تأمین مالی تجارت افزود: بانک مرکزی پیگیر آن است که بخشی از مشکلات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی برای واردکنندگان از طریق همکاری با شبکه بانکی روسیه برطرف شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های پولی کشور تصریح کرد: کنترل تورم، جلوگیری از افزایش بی‌رویه پایه پولی و ایجاد شرایط باثبات در اقتصاد از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است.

عبدالناصر همتی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی گفت: اصرار داشتم در این سفر با فعالان اقتصادی ایرانی دیدار داشته باشم تا مسائل و مشکلات آنها را از نزدیک بشنویم و برای پیگیری و رفع آنها اقدام کنیم.

در این نشست همچنین فعالان اقتصادی ایرانی حاضر در روسیه دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و برخی مسائل مرتبط با مبادلات مالی و تجاری را مطرح کردند و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز ضمن پاسخگویی به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنها، بر پیگیری موضوعات مطروحه در چارچوب همکاری‌های بانکی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کرد

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