افزایش قیمت ایران خودرو در راه است

به گزارش ایلنا، حسن قره‌ئی مدیرعامل این شرکت به سازمان بورس خبر داده که نسبت به افزایش قیمت محصولات مبتنی برمصوبه هیئت مدیره اقدام می‌کند.

در این نامه آمده است: در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت اقدام شود.

پیش‌تر شرکت ایران خودرو بدون مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اقدام به افزایش قیمت‌های خودسرانه کرده بود تا جاییکه دادستانی کل کشور، سایت فروش شرکت را مسدود کرد.

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