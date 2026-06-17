رفع ابهام درباره تداوم فعالیت محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس

به گزارش ایلنا، به دنبال انتشار برخی اخبار و گمانه‌زنی‌ها درباره ضرورت کناره‌گیری محمد شریعتمداری از مدیرعاملی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل موضوعات مرتبط با بازنشستگی و ملاحظات نظارتی، بررسی مکاتبات اداری نشان می‌دهد ابهام مطرح‌شده در این زمینه با اعلام نظر سازمان اداری و استخدامی کشور برطرف شده است.

بر اساس مکاتبه علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، خطاب به محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، درباره مجوز به‌کارگیری محمد شریعتمداری، تصریح شده است که مجوز پیشین صادرشده برای ادامه فعالیت وی همچنان دارای اعتبار است.

در این مکاتبه، با اشاره به مجوز صادره به شماره ۱۱۰/۵۵۲۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ و همچنین نامه مرتبط با این موضوع، تأکید شده است که استمرار خدمت شریعتمداری در سمت یادشده، با توجه به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور، بلامانع است.

بر همین اساس، نامه بعدی سازمان اداری و استخدامی به شماره ۱۱۰/۵۸۸۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۰ که پیش‌تر منشأ برخی برداشت‌ها و اخبار درباره ضرورت تغییر در مدیریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شده بود، کان‌لم‌یکن تلقی شده است.

با این توضیح، موضوع تداوم فعالیت محمد شریعتمداری در جایگاه مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از منظر مجوز اداری و استخدامی تعیین تکلیف شده و امکان ادامه فعالیت وی با اتکا به مجوز معتبر صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور فراهم است.

لازم به ذکر است موضوع بازنشستگی محمد شریعتمداری با دستور رئیس‌جمهور و در چارچوب استجازه اخذشده از مقام معظم رهبری، تعیین تکلیف و حل‌وفصل شده است.

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