اعلام قیمت طلا و سکه در ٢٧ خرداد ماه ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ٢٧ خرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٣٢٩ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١۵ میلیون و ٨٧١ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢١ میلیون و ١۵٩ هزار تومان رسید.

همچنین سکه جدید ١۶٠ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١۵٧ میلیون تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٨۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۴۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢۵ میلیون تومان معامله شد.

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