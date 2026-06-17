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پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آغاز شد

پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آغاز شد
کد خبر : 1800554
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پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه تیرماه از امروز (چهارشنبه) آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ تیر (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیر‌های برگشت تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۵) امروز از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۳:۳۰ بعد روز چهارشنبه نیز (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

 

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