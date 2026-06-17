به گزارش ایلنا، پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۱ تیر (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۱ تیر و مسیر‌های برگشت تا تاریخ یکم مرداد ۱۴۰۵) امروز از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شد.

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

از ساعت ۱۳:۳۰ بعد روز چهارشنبه نیز (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

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