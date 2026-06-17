قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۴۴ هزار و ۲۹۴ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۹ هزار و ۱۲۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۷ هزار و ۶۰۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۹ هزار و ۶۴۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۹ هزار و ۲۹۰ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه دو هزار و ۱۸ تومان و قیمت خرید حواله آن دو هزار تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۵۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۱ هزار و ۳۴۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۴۰ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۰ هزار و ۷۸۷ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۹ هزار و ۹۶۹ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۵۲۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۶۵۳ تومان است