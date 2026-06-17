چرا اوضاع آب تهران همچنان خوب نیست؟

علی سیدزاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت بارش و تاثیری که در بهبود ذخایر سدها داشته، اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد امسال در بخش‌هایی از غرب، شمال غرب و جنوب غرب کشور وضعیت بارندگی نسبتا نسبت به سال گذشته بهتر بوده است و همین باعث شده بسیاری از سدها به حجم لازم رسیده اند. اگرچه همچنان در کلان شهرهایی مانند مشهد، گلستان، قم و اراک مخصوصا تهران دچار مشکل کمبود آب هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه در تهران هم بارندگی‌ها خوب بود ولی چون حجم ذخیره قبلی را سال گذشته استفاده کرده بودیم؛ همچنان در مقایسه با آمار بلندمدت کاهشی هستیم، یعنی هرچند نسبت به سال گذشته افزایش بارش داشته‌ایم اما نسبت به بلندمدت ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش داریم.

سخنگوی صنعت آب و فاضلاب کشور ابراز امیدواری کرد که با شیوه‌های سال گذشته از جمله مدیریت مصرف بهینه آب توسط مردم و اقداماتی که در شرکت‌های آبفا در حوزه شبکه‌های توزیع انجام شد، بتوانیم مدیریت لازم را در سال جاری نیز اعمال کنیم.

وی در ادامه درباره وضعیت ذخایر و تامین آب در سیستان بلوچستان توضیح داد: طبق آمار وضعیت بارندگی در این استان نسبت به پارسال بهتر شده و مخصوصا در چاه نیمه ها شرایط ذخیره آب بهتر بوده است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت شرکت آب و فاضلاب کشور خاطرنشان کرد: چاه نیمه‌ها در استان سیستان ‌‌و بلوچستان در واقع نقش مخازن نگهداری آب را بازی می‌کنند در کل اوضاع آب این استان نسبت به سال گذشته بهتر است اما همچنان در روستاهای دوردست و مناطقی که به آب سالم شرب و بهداشتی دسترسی ندارند؛ آبرسانی سیار و تانکری در دستور کار است.

وی درباره اوضاع تامین آب در اصفهان نیز گفت: بارندگی در اصفهان نیز نسبت به پارسال بهتر بوده است و شرایط سد زاینده رود هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است اما قاعدتا موضوع مدیریت بهینه مصرف آب همچنان باید در دستور کار قرار گیرد.

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